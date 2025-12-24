Cunoscută sub numele de Tea Tyme, Tynesha McCarty-Writen a fost arestată în legătură cu moartea lui Darren Lucas, pe 3 noiembrie, în Zion, Illinois. Creatoarea de conţinut care ar fi lovit și ucis un pieton în timpul unui live, în timp ce conducea printr-o suburbie a orașului Chicago, a fost arestată, potrivit autorităților.

Un bărbat a fost ucis pe trecerea de pietoni de o şoferiţă care făcea live pe TikTok - Profimedia

Cunoscută de urmăritorii săi online sub numele de Tea Tyme, Tynesha McCarty-Writen a fost arestată marți pentru rolul său în moartea lui Darren Lucas, în vârstă de 59 de ani, pe 3 noiembrie, a declarat locotenentul Paul Kehrli de la departamentul de poliție din Zion, Illinois, citat de Guardian.

Registrele închisorii locale arată că McCarty-Writen, în vârstă de 43 de ani, se confruntă cu acuzații de ucidere din culpă şi utilizarea telefonului mobil la volan.

Ginerele lui Lucas, Chris King, a declarat marți că biroul procurorului statului a informat familia sa despre arestarea lui McCarty-Writen.

"Familia și cu mine suntem bucuroși să vedem justiția că funcţionează”, a spus King.

Lucas se plimba la o intersecție din Zion, lângă orașul său natal, Beach Park, când se pare că un șofer l-a lovit, lăsându-l inconștient. Ulterior, a fost declarat mort la camera de gardă a unui spital din cauza rănilor provocate.

McCarty-Wroten a rămas la locul accidentului pentru a vorbi cu anchetatorii și nu a fost acuzată imediat. Dar, în cele din urmă, a atras atenția poliției după ce aceasta a aflat de un videoclip care sugera că Lucas fusese lovit de un șofer care transmitea în direct pe un cont TikTok asociat cu Wroten la momentul respectiv.

Videoclipul în cauză era o înregistrare a unei transmisiuni în direct pe TikTok. Acesta o arăta pe utilizatoarea "Tea_Tyme_3" vorbind la telefon înainte ca un zgomot puternic să o determine să spună: "La naiba, la naiba, la naiba... Tocmai am lovit pe cineva."

Tea_Tyme_3 a încheiat transmisiunea în direct exact când un copil din mașină întreba ce s-a întâmplat. Între timp, altcineva din mașină s-a întrebat dacă șoferul era bine.

Ulterior, contul a fost făcut privat, iar o secțiune din biografia utilizatorului care menționa că acesta era din Zion a fost ștearsă.

McCarty-Written – care este asociată cu pseudonimul Tea Tyme în profilurile online și în înregistrările comerciale ale statului Illinois – a stârnit ulterior un val de indignare pe rețelele de socializare când a intrat din nou live câteva zile după moartea lui Lucas și a solicitat donații pe platforma Cash App, despre care a spus că erau menite să o sprijine în "concediu mental" de pe internet.

"Știți că nu-mi place să vă cer prostii, dar dacă voi... găsiți asta în inima voastră și vreți să o susțineți, CashApp-ul meu este chiar acolo", a spus ea, conform unei înregistrări a rugămintei adresate unui public restrâns de pe TikTok.

Printre numeroasele răspunsuri negative la rugămintea lui McCarty-Written s-a numărat și un comentariu pe TikTok care suna astfel: "Uau, detestabil!!! Nu are nicio remușcare!!!" Un alt comentariu: "CASH APP???? DUPĂ CE A NENOROCIT PE CINEVA…????"

Familia lui Lucas a lansat o campanie GoFundMe menită să strângă sprijin financiar pentru văduva sa, pe care King a descris-o drept "totul" pentru regretatul bărbat.

Studiile efectuate de-a lungul anilor au atribuit utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii unei creșteri a riscului de accidente precum cel care l-a ucis pe Lucas.

TikTok interzice șoferilor să transmită în direct pe platformă din motive de siguranță. Însă setarea unui fundal personalizat cu funcția de ecran verde a platformei poate anula măsura de siguranță.

