Dezastru în sud-estul Statelor Unite, după ce uraganul Isaias a lovit cu furie Florida, Georgia şi Alabama! Rafalele violente au smuls acoperişuri, au distrus locuinţe. Imaginile de după arată un peisaj apocaliptic. Peste 600 de mii de oameni au rămas fără electricitate, iar numeroase familii au rămas pe drumuri. Bilanţul este tragic: cel puţin patru oameni au murit. Acum, supravieţuitorii încearcă să-şi refacă vieţile printre ruine şi să îţi salveze munca de o viaţă. În mijlocul dezastrului, echipele de intervenţie şi organizațiile umanitare se mobilizează pentru a le duce sinistraţilor hrană, apă şi provizii de strictă necesitate.

Mii de case au fost făcute pur şi simplu una cu pământul, iar copaci uriaşi au fost smulşi din rădăcini şi aruncaţi pe străzi de puterea vântului, în urma uraganului Isaias. Râurile au ieşit din matcă, străzile s-au inundat, iar maşinile oamenilor au rămas blocate pe străzi. În plus, peste 600.000 de locuinţe au rămas fără curent electric în ultimele 48 de ore.

Bilanţul negru nu s-a lăsat aşteptat. Doi oameni au murit în Florida şi alţi doi în Alabama. Cele două state şi Georgia sunt sub stare de urgență din cauza furtunii.

Dezastrul se vede cel mai bine pe timp de zi. Când furtuna puternică s-a oprit, locuitorii din Florida au ieşit din case să numere pagubele.

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"Când furtuna a început să se intensifice, am auzit ceva prin spate, care pur și simplu nu suna normal. Parcă suna un tren de marfă. Era atât de tare", spun localnicii.

Disperaţi, locuitorii din Florida au apelat la grupurile de ajutor umanitar.

"Magazinele sunt o nebunie, cozile sunt o nebunie. Am copii. Am doi micuți acasă".

"Avem nevoie de provizii. Avem nevoie de hârtie igienică. Avem nevoie de tot... avem nevoie de apă. Avem nevoie de șervețele umede. De tot, știi ? Pur și simplu, nu avem curent".

"Cred că uiți că lucrurile mărunte sunt un lux, știi ? Mai ales când lovește o furtună", spun oamenii.

Uraganul Isaias este primul din Oceanul Atlantic în acest sezon.