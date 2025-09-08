Perspectivă sumbră a Ucrainei: "Rusia are cel puţin de trei ori mai multe forţe şi resurse decât noi"

Comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski , a afirmat luni că Rusia are pe linia frontului cel puţin " de trei ori mai multe " forţe şi resurse decât Ucraina şi foloseşte tactica avansării " târâş ".

"În prezent, inamicul beneficiază de de trei ori mai multe forţe şi resurse", iar în sectoarele principale ale frontului, are de până la patru-şase ori mai multe, a explicat Oleksandr Sîrski într-un comunicat pe Facebook în care face bilanţul lunii august, conform AFP şi news.ro.

"Inamicul foloseşte tactica avansării <târâş>, cu mici grupuri de infanterie care încearcă să se infiltreze în sate, folosind spaţiul dintre poziţii şi evitând lupta directă", arată Oleksandr Sîrski. La jumătatea lunii august, Rusia a reuşit, cu această tactică, o străpungere în jurul oraşului garnizoană Dobropillia, în regiunea estică Doneţk, avansând cu 10 km în scurt timp, înainte de a fi oprită câteva zile mai târziu de armata ucraineană.

Forţele ruse au avansat în estul Ucrainei pe tot parcursul lunii august, deşi într-un ritm puţin mai lent decât în lunile precedente, potrivit analizei AFP a datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Oleksandr Sîrski a salutat însă un bilanţ "pozitiv". "A trebuit să stabilizăm situaţia în zonele cele mai ameninţate (...) recuperând teritoriile pierdute, protejând oraşele noastre de rachetele şi dronele inamice şi lovind în profunzime în Rusia", a spus Sîrski.

Potrivit acestuia, forţele ucrainene au preluat controlul asupra a 58 de kilometri pătraţi şi a mai multor localităţi.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul ucrainean şi continuă operaţiunile ofensive pentru a câştiga teren, în ciuda pierderilor grele şi a recentelor încercări de negociere pentru a pune capăt războiului.

