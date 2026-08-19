Joaca nu este doar pentru copii, ci poate fi secretul unei relații mai relaxate. Specialiștii spun că maturitatea nu înseamnă rigiditate, ci și libertatea de a lăsa uneori, spiritul ludic să iasă la iveală, pentru a găsi un echilibru. Invitatul Observator 16, psihologul Mădălina Elena Roșu, explică despre această abordare a cuplurilor, dar şi cât de benefică este pentru cupluri.

Prezentator: Cum activăm acest spirit ludic, joaca asta? Avem sau nu copii, avem un job care presupune să fim mai riguroși. Cum o faci natural?

Invitat: Pornim de la premisa că, dacă suntem niște oameni maturi, nu înseamnă că trebuie să fim rigizi și sobri, ci maturitatea presupune acea flexibilitate psihologică în care tu știi să ai această responsabilitate a managerului de proiect: îmi achit facturile, am un job serios, îmi duc copiii la școală, dar știu, după ce am terminat, că mă dezbrac de această haină a unui om plin de responsabilități și îmi las libertatea părții mele ludice să iasă la iveală, adică sunt eu așa cum îmi vine să fiu.

Prezentator: Pare simplu în teorie. Hai să găsim niște exemple de situații pe care am putea să le îmbunătățim tocmai prin felul ăsta de a le aborda: mai relaxat, mai jucăuș.

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Invitat: Dacă noi am intrat în rolul de rigizi, ne vine greu dintr-odată să facem ceva opus și atunci trebuie să vedem că joaca poate fi introdusă în rutină. Gen spălatul pe dinți, mâncatul, dușul — cu toții avem lucrurile astea. Poți, de exemplu, când te speli pe dinți, să-ți pui muzică și să dansezi un pic prin casă. O să devină ceva amuzant. Sau, de exemplu, dacă la micul dejun toată lumea se adună în bucătărie, pune un post-it pe o tavă, fă tu niște clătite și du-le iubitului la pat, cu mesajul "Mic dejun pentru regina mea/regele meu". Mă leg de rutină, dar fac și ceva practic care să ne facă să ne relaxăm. La duș, cheamă-ți partenerul, cântă la duș, fă ceva care să detensioneze relația serioasă. Pe lângă rutină, putem să și planificăm. Avem o seară de boardgames sau tot felul de jocuri de societate. Sunt chiar interesante, cu cartonașe psihologice, cu întrebări provocatoare prin care îi dai voie partenerului să te cunoască și tu, la fel, dintr-o altă perspectivă. Dar fără planificare îl luăm și îl uităm în sertar. Deci nu e o variantă. O variantă e rutina și planificarea. Sau poți să creezi tu propriul joc al cuplului, în așa fel încât să aveți o mini-lume care să creeze spațiu de siguranță și vulnerabilitate, pentru că asta înseamnă joc: îmi dau voie să fiu vulnerabil. Luăm niște bucățele de hârtie, scriem fiecare, într-o seară, 3 întrebări pe care nu le-am pune în mod obișnuit, ca să nu supărăm, să nu fim caraghioși. Le punem într-un bol și extragem de acolo și răspundem la ele. Astea nu sunt niște formule magice, ci fiecare cuplu trebuie să se adapteze.

Prezentator: La ce ajută, de fapt, toată această joacă?

Invitat: Primul impact pe care îl are joaca este acela că accesează din noi părțile din copilărie pe care le-am ascuns. E vindecătoare. Întotdeauna, fiecare dintre noi va purta cu el un copil interior care a fost forțat să se maturizeze mai repede și și-a inhibat foarte mult partea ludică. Nu înseamnă că ea nu există. Beneficiul e că joaca, într-un cadru de siguranță, într-un cuplu, poate să te ajute să te vindeci, să-ți dai voie să-ți exprimi partea ta jucăușă, amuzantă, fără să-ți fie teamă că cineva te-ar eticheta ca fiind caraghios, ciudat.