Planul american de pace pentru Ucraina, discutat de Macron, Merz și Starmer la Johannesburg

Cei trei lideri, care se întâlniseră deja marţi la Berlin, s-au reunit din nou în jurul orei 13:15, înainte ca o întâlnire să se extindă pentru a-i include şi pe ceilalţi şefi de stat şi de guvern europeni prezenţi la Johannesburg.

Conform planului american, cele două regiuni ale bazinului minier şi industrial Donbass, Doneţk şi Lugansk (est), precum şi Crimeea anexată în 2014, ar fi "recunoscute de facto ca ruseşti, inclusiv de către Statele Unite", iar Moscova ar primi alte teritorii ucrainene care se află încă astăzi sub controlul Kievului.

Rusia ar vedea, de asemenea, sfârşitul izolării sale faţă de lumea occidentală odată cu reintegrarea sa în G8 şi ridicarea progresivă a sancţiunilor, precum şi dorinţa sa de a îndepărta pentru totdeauna Kievul de Alianţa Atlantică, consacrată în Constituţia ucraineană.

Articolul continuă după reclamă

Kievul ar trebui să-şi limiteze armata la 600.000 de militari şi să se mulţumească cu protecţia avioanelor de luptă europene staţionate în Polonia, în timp ce NATO s-ar angaja să nu staţioneze trupe în Ucraina.

Potrivit unui oficial american, planul include totuşi garanţii de securitate din partea Washingtonului şi a aliaţilor săi europeni echivalente cu cele ale NATO în cazul unui viitor atac.

"Suntem clari în privinţa principiului că frontierele nu trebuie modificate prin forţă"

Planul unilateral al SUA de a pune capăt războiului din Ucraina "este o bază care va necesita muncă suplimentară", au declarat sâmbătă liderii occidentali reuniţi în Africa de Sud pentru summitul G20, relatează The Guardian, potrivit News.ro.

Liderii principalelor ţări europene, dar şi ai Canadei şi Japoniei, au precizat într-o declaraţie comună: "Suntem clari în privinţa principiului că frontierele nu trebuie modificate prin forţă. De asemenea, suntem îngrijoraţi de limitările propuse pentru forţele armate ale Ucrainei, care ar face ca această ţară să fie vulnerabilă la viitoare atacuri".

Declaraţia comună, emisă de Consiliul European la summitul G20, precizează următoarele: "Salutăm eforturile continue ale SUA de a aduce pacea în Ucraina. Proiectul iniţial al planului în 28 de puncte include elemente importante care vor fi esenţiale pentru o pace justă şi durabilă. Considerăm, prin urmare, că proiectul este o bază care va necesita muncă suplimentară. Suntem gata să ne angajăm pentru a asigura durabilitatea păcii viitoare. Suntem clari în ceea ce priveşte principiul că frontierele nu trebuie modificate prin forţă. De asemenea, suntem preocupaţi de limitările propuse pentru forţele armate ale Ucrainei, care ar face ca această ţară să fie vulnerabilă la viitoare atacuri. Reiterăm că punerea în aplicare a elementelor referitoare la Uniunea Europeană şi la NATO ar necesita consimţământul membrilor UE şi, respectiv, al NATO. Profităm de această ocazie pentru a sublinia sprijinul nostru ferm şi continuu faţă de Ucraina. Vom continua să coordonăm îndeaproape cu Ucraina şi cu SUA în zilele următoare".

Liderii UE se vor reuni luni

Liderii UE se vor reuni luni în cadrul summitului UE-Africa de la Luanda pentru a discuta propunerea de pace elaborată de SUA pentru Ucraina, a anunţat sâmbătă preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

"Proiectul american al planului în 28 de puncte include elemente importante care vor fi esenţiale pentru o pace justă şi durabilă", a precizat Costa într-o postare pe X. "Suntem pregătiţi să ne implicăm pentru a asigura că pacea viitoare va fi durabilă. Am invitat toţi cei 27 de lideri ai UE la o reuniune specială privind Ucraina, care va avea loc luni, în marja summitului UE-UA de la Luanda."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că măsurile de austeritate ar trebui să vizeze şi sistemul medical? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰