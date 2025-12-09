Nicuşor Dan, prima vizită oficială în Franţa: întâlnire cu Emmanuel Macron pe teme de securitate și economie

Nicuşor Dan este în prima vizită oficială în Franţa, iar marţi se întâlneşte cu Emmanuel Macron. Pe agenda discuţiilor dintre cei doi lideri sunt teme legate de securitate, dar şi de economie. Întrevederea are loc imediat după ce liderul de la Elysee ajunge de la Londra, acolo unde se întruneşte cu premierul Starmer, preşedintele Zelenski şi cancelarul Merz. Luni, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu reprezentanţii comunităţii româneşti cărora le-a mulţumit pentru ceea ce fac pentru ţară. Liderul de la Cotroceni a oferit şi un interviu pentru Le Monde în care a vorbit despre mai multe subiecte, prin care şi drona care a survolat teritoriul României la finalul lunii noiembrie.

Vizita lui Nicuşor Dan în Franţa a început cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti la Ambasada din Paris. Preşedintele le-a mulţumit românilor pentru ceea ce fac şi i-a numit "o carte de vizită foarte importantă".

"Evident că este în beneficiul tuturor să o facem, să reușim să extindem comunicarea, fie că este într-o zonă academică, fie că este într-o zonă economică", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

În faţa celor peste 200 de participanţi, Nicuşor Dan a spus că are încredere totală în ţara pe care o conduce.

"România are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate. Are o zonă privată foarte dinamică, o administrație care într-o oarecare măsură este de bună-credință", a mai spus Nicuşor Dan.

Şeful statului a oferit un interviu şi pentru publicaţia Le Monde în care a vorbit, printre altele, şi despre drona care a survolat teritoriul României pe data de 25 noiembrie.

"Suntem pregătiţi pentru drone care vin din regiunea Odesa, dar aceasta a intrat mai spre vest, după ce a survolat Moldova, ceea ce era o noutate. Nu aveam prea multe mijloace de apărare terestre în acea zonă, iar avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face foarte dificilă doborârea lor. Tocmai am primit un nou sistem de la americani, dar trebuie să adaptăm radarele pentru a detecta obiectele care zboară foarte jos", a precizat preşedintele României.

Marţi, preşedintele României are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa. Mai apoi, se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, după care va participa la inaugurarea aleii "Nicolae Titulescu" în Parcul Monceau din Paris. Nicuşor Dan va fi primit şi de preşedintele Macron la Palatul Elysee, iar seara va vizita fabrica Thales.

