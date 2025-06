Una după alta, casele imigranţilor au fost ţinta atacurilor localnicilor furioşi. O locuinţă a fost incendiată. La altele, mulţimea a spart geamurile sau uşile în timp ce striga ameninţări cu moartea. O româncă şi cei trei copii ai ei abia au scăpat cu viaţă. Experinţa a fost însă de ajuns ca să îşi facă bagajele.

"Fata mea cea mică era cu mine în bucătărie. Am auzit un zgomot puternic, de la fereastră. Am verificat şi am văzut o sticlă spartă aruncată prin geam. Am încercat să plecăm şi toţi au început să strige la noi. 'Plecaţi! Ţigani români!', lucruri de genul acesta" a relatat o româncă din Ballymena.

Un alt român stabilit în oraş a filmat minut cu minut luptele de stradă şi pagubele provocate de scandalagii. Nu doar străinii au tremurat de frică.

"Aceasta este doar una dintre casele care au fost atacate noaptea trecută. Bărbaţi mascaţi au intrat prin efracţie în bucătărie, au răvăşit-o şi apoi i-au dat foc. Priviţi maşina de spălat rufe, rafturile şi pagubele!” a descris Gareth Wilkinson, reporter din partea ITV News, una dintre scenele rezultate în urma atacurilor.

Poliţiştii, copleşiţi de violenţa din stradă

Pe străzi, nici poliţiştii nu le-au făcut faţă scandalagiilor, care au atacat maşinile forţelor de ordine cu pietre, artificii şi cocktailuri Molotov.

Manifestanţii au blocat drumurile şi au incendiat tomberoane. Poliţia a intervenit cu tunurile de apă. 17 poliţişti au fost răniţi în confruntări, iar cinci persoane au fost arestate.

"Aceste violenţe au fost, în mod clar, motivate rasial şi au vizat comunitatea etnică minoritară din oraş, preucm şi ofiţerii de poliţie. Au fost pur şi simplu actele unor golani rasişti" a relatat un agent de poliţie aflat la faţa locului.

Irlanda de Nord, cuprinsă veşnic de tensiuni

Specialiştii spun însă că Irlanda de Nord a stat mereu pe un butoi cu pulbere. Iar violenţele provocate de imigranţi în ultimii ani au fost doar picătura care a umplut paharul.

"Oamenilor le este frică, sunt îngroziţi şi sunt furioşi. ... Sunt probleme majore: violenţa împotriva femeilor şi fetelor, imigraţia care se concentrează în anumite zone ale oraşului. ... Iar oamenii din guvern se uită în altă parte" a descris situaţia parlamentarul nord-irlandez Paul Frew.

Cotidianul Telegraph avertizează că ţara riscă să se îndrepte către un război civil pentru că cea mai mare parte a populaţiei se apropie de capătul răbdării în privința imigrației ilegale.

