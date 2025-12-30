Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu

Un român stabilit în Germania a stârnit un val de reacții pe TikTok după ce a publicat un clip în care arată un fluturaș de salariu pentru un post de asistent medical. Potrivit documentului, salariul brut este de 8.577 de euro, însă după diverse taxe şi impozite rămâne cu 5.629 de euro net.

Diferența de aproape 3.000 de euro reținută de statul german a atras rapid atenția internauților. În secțiunea de comentarii, mulți utilizatori au remarcat nivelul ridicat al taxării, în timp ce alții au subliniat că, în ciuda reținerilor consistente, salariul rămâne mult peste media din ţară, observând şi bonusurile generoase primite după multele ore suplimentare.

Clipul a generat dezbateri aprinse despre sistemul fiscal din Germania, costurile ridicate ale vieții, dar și despre percepția românilor asupra muncii în străinătate, unde sumele brute pot fi impresionante, însă realitatea din cont arată diferit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Discuțiile vin în contextul în care Germania se pregătește să majoreze salariul minim pe economie. Guvernul federal a decis creșterea acestuia în două etape: la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră de la începutul anului 2027, față de nivelul actual de 12,82 euro.

Potrivit autorităților germane, peste șase milioane de angajați vor beneficia de această majorare, respectiv cei care în prezent câștigă sub 13,90 euro pe oră. Măsura a fost adoptată în urma recomandării Comisiei pentru Salariul Minim, în ciuda opoziției patronatelor.

Odată cu atingerea pragului de 14,60 euro pe oră în 2027, salariul minim german va fi cu aproximativ 40% mai mare decât în 2015, anul introducerii acestuia. Social-democrații, parte a coaliției de guvernare alături de conservatorii cancelarului Friedrich Merz, au promis în campania electorală o creștere până la 15 euro pe oră.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰