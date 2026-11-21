O navă cargo, lovită de drone în Golful Finlandei. Se îndrepta spre exclava Kaliningrad
O navă cargo care se îndrepta spre exclava Kaliningrad a fost atacată sâmbătă de două drone, în apele internaţionale ale Golfului Finlandei. Incidentul a avut loc la aproximativ trei mile marine de frontiera Rusiei, au anunţat oficiali ruşi. Autorităţile finlandeze au confirmat că nava a luat foc şi a derivat în apele teritoriale ale Finlandei.
Guvernatorul regiunii ruse Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a declarat că echipajul navei era în curs de evacuare, iar autorităţile evaluau amploarea pagubelor provocate de atac, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
Garda de Frontieră finlandeză a anunţat că nava avariată a ajuns în apele teritoriale ale Finlandei după ce a plutit în derivă din apele internaţionale. Autorităţile pregătesc eventuale operaţiuni de salvare, în cooperare cu instituţii finlandeze şi parteneri internaţionali.
"Situaţia nu reprezintă un pericol pentru celelalte nave din zonă", a precizat Garda de Frontieră finlandeză într-un comunicat.
Ce spun oficialii ruşi
Separat, guvernatorul regiunii Leningrad a anunţat că apărarea antiaeriană rusă a doborât 80 de drone deasupra regiunii, după care alerta privind ameninţarea atacurilor cu drone a fost ridicată.
Guvernatorul regiunii Kaliningrad, Alexei Besprozvannykh, a declarat că incidentul nu pune în pericol aprovizionarea exclavei ruse.
Kaliningrad este un teritoriu rusesc situat la Marea Baltică, între Polonia şi Lituania, separat geografic de restul Rusiei. Regiunea a reprezentat în repetate rânduri un punct de tensiune în relaţiile dintre Moscova, Uniunea Europeană şi NATO.
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