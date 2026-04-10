Încrederea europenilor în Statele Unite se erodează vizibil, iar relația transatlantică pare să intre într-o nouă etapă de incertitudine. Un sondaj realizat de Cluster17 arată că tot mai mulți cetățeni din UE văd SUA mai degrabă ca pe un competitor sau chiar o amenințare. Cu toate acestea, în percepția generală, Rusia rămâne principalul risc pentru securitatea continentului.

Politico: Europenii nu mai au încredere în SUA. Rusia rămâne însă principala ameninţare, potrivit unui sondaj

Europenii nu mai au încredere în SUA, dar Rusia rămâne principala amenințare. Este principala concluzie la care a ajuns Cluster17, un institut de sondare din Franța.

Un sondaj recent Cluster17 a arătat că în mai multe țări ale UE, SUA nu mai sunt percepute ca un aliat, potrivit Politico. De altfel, în ochii europenilor, americanii au devenit o problemă mai mare decât China.

Cercetarea a fost realizată în Spania, Belgia, Franța, Italia, Germania și Polonia. De exemplu, în Franța, Italia, Spania și Belgia, o parte semnificativă a oamenilor consideră SUA o amenințare sau un concurent. În unele locuri, mai mult de jumătate dintre oameni au această opinie.

Starea de spirit s-a schimbat cel mai dramatic în sudul Europei. În Spania, 51% dintre oameni numesc SUA o amenințare. În Germania și Franța, o treime dintre cei chestionați împărtășesc această opinie.

În același timp, cei care consideră America un aliat apropiat sunt puțini și rari. Polonia iese în evidență față de imaginea generală. Acolo, SUA sunt încă percepute ca un partener și un aliat, deși nemulțumirea este încă în creștere. 13% nemulțumiți de politica SUA este o cifră semnificativă pentru Polonia, a cărei populație are în mod tradițional o mare simpatie pentru americani.

În ciuda rezultatelor surprinzătoare, Rusia rămâne principala amenințare. Aproximativ 70% dintre cei chestionați cred acest lucru.

