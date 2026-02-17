Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Presa maghiară, despre datoria României: "Nu îndrăznim să scriem suma brută"

Jurnaliștii din Ungaria comentează explozia datoriei publice a României. Suma a ajuns la 13 cifre, iar ziariștii maghiari spun că cifrele sunt atât de mari, încât ezită să le scrie complet.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 10:45
Presa maghiară, despre datoria României: "Nu îndrăznim să scriem suma brută" - Presa maghiară, despre datoria României: "Nu îndrăznim să scriem suma brută" - Arhivă

Datoria publică a României a trecut pragul critic de 60% din PIB în noiembrie 2025. Țara se confruntă cu o explozie a îndatorării, crescută cu 25 de puncte procentuale din 2019, scrie Mandiner.hu. În octombrie, datoria României a atins 60% din PIB, cu 1.116,524 miliarde de lei (aproape 82.757 miliarde de forinți). În noiembrie s-a agravat la 60,2%, ajungând la 1.121,438 miliarde de lei (peste 83.121 miliarde de forinți), informează Mediafax.

Depășirea pragului de 60% din PIB pune presiune semnificativă pe economia României

Mandiner.hu citează economedia.ro. Pe baza datelor Ministerului de Finanțe din București, creșterea este alarmantă. Suma brută devine atât de mare încât publicațiile maghiare ezită să o scrie complet. În unsprezece luni ale anului 2025, stocul datoriei a crescut cu 156,631 miliarde de lei (aproximativ 11.609 miliarde de forinți). Raportul datorie/PIB a crescut cu 5,4 puncte procentuale doar într-un an. Din decembrie 2019, datoria publică a României s-a triplat în termeni absoluți. Raportul său la PIB a explodat cu 25 de puncte procentuale în doar cinci ani.

Articolul continuă după reclamă

Anul trecut, România a trecut un prag psihologic important. În aprilie, datoria sa publică a depășit 1.000 de miliarde de lei (74.120 miliarde HUF). De atunci, creșterea a continuat în ritm alert. Fiecare lună adaugă miliarde noi la datoria națională.

Bugetul României a încheiat anul 2025 cu un deficit de 7,65%, aproximativ 146 miliarde de lei (peste 10.821 miliarde HUF). Cifrele depășesc cu mult ținta stabilită inițial. Cabinetul Bolojan a stabilit un obiectiv de deficit de 6% pentru 2026. Realizarea acestui target pare dificilă în contextul creșterii rapide a datoriei. Depășirea pragului de 60% din PIB pune presiune semnificativă pe economia României.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

romania ungaria datorii
Înapoi la Homepage
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger
Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri externe » Presa maghiară, despre datoria României: "Nu îndrăznim să scriem suma brută"