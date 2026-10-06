Cum atrăgeau frații Tate femei în România. Metoda descrisă de britanici în documentele de extrădare

Frații Tate sunt acuzați de autoritățile britanice că foloseau metoda "loverboy" pentru a atrage femei în România. Ulterior, acestea ar fi fost exploatate și obligate să producă materiale pornografice, potrivit unor documente judiciare prezentate în cadrul procedurii de extrădare a celor doi, citate de Reuters.

Noi detalii despre acuzațiile formulate împotriva fraților Andrew și Tristan Tate apar în documente judiciare publicate luni în Statele Unite și consultate de Reuters. Potrivit acestora, autoritățile britanice susțin că cei doi ar fi folosit metoda "loverboy" pentru a atrage femei, cărora le promiteau relații sentimentale, înainte de a le determina să producă materiale pornografice online.

În cazul lui Andrew Tate, anchetatorii britanici afirmă că acesta ar fi intrat în relații cu femei vulnerabile și le-ar fi convins ulterior să vină în România. Potrivit documentelor, el le-ar fi spus că pot obține venituri dacă se implică în afacerea sa cu camere web.

După mutarea în România, situația femeilor s-ar fi schimbat, susțin autoritățile. Acestea ar fi ajuns să depindă financiar de frații Tate, iar pașapoartele le-ar fi fost confiscate în mai multe situații, conform actelor citate de Reuters.

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Documentele mai arată că procurorii britanici îi acuză pe Andrew și Tristan Tate că ar fi recurs la violență fizică și sexuală, dar și la amenințări, pentru a menține controlul asupra femeilor și pentru a le obliga să se supună.

Frații Tate resping acuzațiile

Andrew și Tristan Tate, care au cetățenie britanică și americană, au fost arestați la Miami în luna iulie, după ce autoritățile din Marea Britanie au cerut extrădarea lor din Statele Unite.

Cei doi nu au ajuns încă în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial acuzațiilor, printre care se află violul și traficul de persoane. Frații Tate au negat în mod repetat că ar fi comis fapte ilegale.

Avocatul lor, Joseph McBride, susține că apărarea nu poate verifica în mod real acuzațiile în acest moment, deoarece autoritățile britanice nu au comunicat identitatea femeilor care au formulat acuzațiile.

Arestarea lui Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și a fratelui său Tristan, de 38 de ani, reprezintă un nou episod în seria problemelor judiciare cu care cei doi se confruntă în mai multe țări.

Cu o lună înainte, ambasada Marii Britanii la Washington transmisese autorităților americane documente menite să susțină cererile de extrădare. Printre acestea se aflau și sinteze ale dosarelor deschise pe numele celor doi, întocmite de un detectiv din cadrul Poliției Bedfordshire.

Separat, Andrew și Tristan Tate sunt vizați și de o anchetă în România, începută în 2022. Printre acuzațiile investigate de autoritățile române se numără și traficul de persoane.