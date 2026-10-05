Român rănit grav la Oktoberfest. A fost lovit de un leagăn și a ajuns la ATI

Un român este internat în stare gravă la un spital din Munchen, după un accident produs în ultima zi a Festivalului Oktoberfest. Bărbatul, angajat al zonei de agrement, a fost lovit violent de un leagăn în formă de corabie, după ce ar fi intrat într-o zonă restricţionată şi periculoasă în timp ce instalaţia funcţiona.

Românul are 47 de ani şi a suferit răni grave în zona coloanei cervicale. A fost resuscitat la locul accidentului de paramedici, iar acum este la terapie intensivă.

Poliţia a transmis iniţial că "românul era într-un loc unde nu trebuia să se afle", iar anchetatorii au solicitat tuturor martorilor să pună la dispoziţie orice înregistrare video din acel moment.

Nu este primul incident produs la ediţia Oktoberfestdin acest an. Un agent de securitate a murit după ce a fost prins sub o gondolă în a treia zi a festivalului.

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Oktoberfest este cel mai mare festival folcloric şi de bere din lume, organizat în fiecare an la Munchen. Ediţia din acest an a adus un număr record de vizitatori: 7.4 milioane.