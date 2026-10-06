Criminalul în serie care a zguduit Polonia. "Ar putea avea cea mai lungă listă de victime din Europa"

Un instalator polonez în vârstă de 43 de ani este cercetat pentru o lungă listă de crime în ţara sa natală. Oficial, în acest moment, se vorbeşte despre şase femei ucise, dintre care două surori, însă procurorii de la biroul central din Varşovia verifică alte decese care au fost, până acum, puse pe seama unor cauze naturale. Este posibil ca bărbatul să fi ucis zeci de femei până în prezent.

Potrivit publicaţiilor media poloneze, bărbatul de 43 de ani lucra ca instalator şi se baza pe încrederea victimelor. Acestea îl chemau în apartamentul lor pentru diferite reparaţii şi atunci acţiona. Ţintea cu precădere femei bătrâne, singure. Odată ce se vedea cu uşa încuiată, devenea agresiv: începea să le ceară lucrurile de valoare din casă şi banii, de pe unde erau ascunşi.

Conform Poliţiei poloneze, făcea aceste lucruri pentru că era dependent de jocuri de noroc şi de droguri.

Şi ar fi tot făcut-o, însă a fost prins pe 23 februarie 2025. Femeia la care era atunci în casă, scrie publicaţia wiadomosci, apucase să sune la bancă, pentru a-şi schimba PIN-ul la card. El s-a apropiat din spate şi a strangulat-o. Strigătele înfundate l-au alertat pe funcţionarul bancar, care a alertat Poliţia. Oamenii legii l-au prins pe ucigaş care, deşi îşi dăduse seama că femeia apucase să formeze numărul abia după ce îndeplinise oribila faptă, nu a mai apucat să fugă.

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Ancheta extinsă a pus Poliţia pe urmele altor crime

Chiar şi la momentul arestării, acesta era drogat. De atunci, a rămas încarcerat, însă ancheta s-a extins şi a scos la iveală orori de o amploare inimaginabilă. În februarie 2026, a fost acuzat de uciderea a şase femei şi de tâlhărirea unei a şaptea, care a murit în timpul jafului, de atac de cord. Cazul nu a fost încă trimis în judecată, pentru că procurorii verifică alte şi alte morţi ale unor femei în vârstă.

Poliţia i-a găsit în telefon 75.000 de poze. În unele dintre ele erau obiecte ale victimelor. Altele erau din locuri încă neidentificate, semn că a acţionat şi în alte locaţii.

Cum îşi alegea victimele

Bărbatul era recomandat de unii şi de alţii. Cu sânge rece, întâi câştiga încrederea bătrânilor la care mergea şi apoi găsea motive să se întoarcă, după ce avea ocazia să studieze "terenul". La revenire, îşi punea planul în aplicare. Echipat cu mănuşi, bandă adezivă şi coliere de plastic, pe post de cătuşe, intra în apartament, îşi imobiliza victimele şi le ameninţa cu moartea, dacă nu spun unde îşi ţin lucrurile de valoare.

Chiar dacă acestea îi dădeau bunurile, tot le omora. Făcea ca totul să pară "natural" şi nu uita să încuie uşa înainte să plece. Însă, cu timpul, a devenit tot mai neatent. Probele pe care le-a lăsat în urmă l-au legat de mai multe morţi suspecte.

Ancheta s-a adâncit şi aşa a fost descoperit şi cazul surorilor gemene ucise în decembrie 2024, urmate de o altă bătrână, în ianuarie 2025.

Mai mult, în aceeaşi anchetă a fost arestat şi colegul său de apartament, un ucrainean de 33 de ani.

De asemenea, un alt ucrainean i-ar fi fost complice, însă acesta le-a spus anchetatorilor că el nu a vrut să ucidă pe nimeni, ci doar să jefuiască. Iar implicat în caz este şi un polonez care scotea la vânzare bunurile furate.

Potrivit unor surse din anchetă, citate de publicaţia wiadomosci, bărbatul nu cooperează cu anchetatorii. Se poartă ca un psihopat, fără sentimente ori emoţii.