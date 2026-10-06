OMS evaluează riscul pentru Europa după posibilul caz de ciumă pneumonică din Siberia

Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră că riscul sanitar în Europa este deocamdată „foarte scăzut”, după ce o angajată a unui institut de cercetare a agenţilor patogeni periculoşi din Siberia a murit în urma unei posibile infectări cu ciumă pneumonică.

"Evaluarea iniţială a riscului, realizată de OMS pe baza informaţiilor disponibile, estimează că acesta este 'între moderat şi scăzut' în Irkutsk (regiunea siberiană unde a fost înregistrat cazul), 'scăzut' pentru Rusia în ansamblu şi 'foarte scăzut' pentru Europa", a declarat marţi purtătorul de cuvânt al agenţiei, Christian Lindmeier, citează EFE, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt a adăugat, în cadrul unei conferinţe de presă, că OMS "monitorizează îndeaproape" situaţia, "depunând eforturi pentru a informa celelalte ţări".

Cauza morţii nu a fost confirmată oficial

OMS a fost informată de către autorităţile ruse cu privire la decesul, survenit la data de 2 octombrie, al angajatei laboratorului, deşi a precizat că, deocamdată, cauza morţii nu a fost confirmată oficial. Se aşteaptă să se stabilească dacă ciuma pneumonică a fost cauza decesului.

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Lindmeier a precizat că laboratorul "studiază agenţi patogeni periculoşi, inclusiv ciuma, într-o regiune din Siberia unde aceasta apare în mod natural la animalele sălbatice".

Reprezentantul OMS a adăugat că autorităţile ruse au identificat toate persoanele care au intrat în contact cu victima, precizând că acestea sunt monitorizate şi că, deocamdată, nu au prezentat simptome.

"Pe baza informaţiilor neoficiale disponibile, riscul pentru sănătatea publică a populaţiei generale pare redus", a subliniat Lindmeier.

Guvernul Statelor Unite a emis duminică, 4 octombrie, o alertă cu privire la acest caz, la care Kremlinul a răspuns a doua zi cu un apel la calm şi la luarea în considerare exclusiv a informaţiilor furnizate de serviciul rus pentru protecţia consumatorilor. Acesta a dat asigurări că este vorba de o "pneumonie cu o etiologie necunoscută".

Potrivit media ruse, autorităţile au carantinat mai multe spitale din Irkutsk, inclusiv un centru pediatric, din cauza suspiciunilor de ciumă pneumonică, informaţie neconfirmată de OMS.