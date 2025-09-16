Potra a cerut zeci de milioane de dolari de la Frank Timiş pentru finanţarea campaniei lui Călin Georgescu

Mercenarul Horaţiu Potra a avut un rol semnificativ în elaborarea şi finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, el fiind cel care i-a solicitat controversatului om de afaceri Frank Timiş în jur de 20 - 35 milioane dolari, în schimbul promisiunii că, dacă Georgescu va ajunge preşedinte, vor fi redeschise toate minele de aur din România pentru exploatare.

În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale, procurorii susţin că există probe care evidenţiază un plan timpuriu, bine structurat, în jurul candidaturii lui Călin Georgescu, Potra fiind cel care s-a ocupat de finanţarea campaniei.

"Întrucât condiţiile preliminare pentru o candidatură clasică nu puteau sau nu se dorea a fi îndeplinite în mod tradiţional, având în vedere absenţa susţinerii oficiale din partea unui partid politic major, s-a impus adoptarea unei strategii alternative de construire a unei infrastructuri electorale independente. În această etapă de planificare, candidatul a întreprins demersuri pentru obţinerea sprijinului unor persoane din diverse medii, prin aceste contacte fiind urmărită atât consolidarea unei reţele de influenţă, cât şi identificarea unor potenţiali finanţatori dispuşi să asigure resursele necesare desfăşurării campaniei electorale. În referire la persoanele cu care inculpatul a înţeles să colaboreze în procesul de realizare şi consolidare a planului de candidatură, materialul probator administrat a relevat că un rol semnificativ în conturarea strategiei electorale şi în mobilizarea resurselor necesare l-a avut inculpatul Potra Horaţiu", afirmă anchetatorii în rechizitoriu, conform Agerpres.

Astfel, încă din 27 aprilie 2022, Georgescu i-a solicitat lui Potra să îl abordeze pe omul de afaceri Frank Timiş, care activează în domeniul exploatărilor miniere pe teritoriul Africii, în vederea susţinerii financiare a campaniei sale electorale cu 20 - 35 milioane dolari.

Cu titlu de compensaţie pentru sprijinul acordat, Potra i-a garantat că, în ipoteza în care planul va fi unul de succes, Călin Georgescu "va deschide toate minele din România şi în special cele de aur. Zice că are deja sprijinul la americanii care i-au făcut campanie la Trump şi de la cei care au negociat ieşirea UK din EU", după câştigarea alegerilor.

"De remarcat sunt, pe de o parte, condiţiile negocierii sprijinului şi care presupuneau existenţa unei contraprestaţii în eventualitatea dobândirii celei mai înalte funcţii de demnitate publică ("Am nevoie de sprijin, apoi sprijin şi eu"), continuarea discuţiei vizând redeschiderea minelor, în special a celor aurifere, în condiţiile în care persoana căreia i se solicita sprijinul financiar putea manifesta interes, date fiind afacerile dezvoltate de către acesta în domeniul exploatărilor miniere în state aflate pe continentul african", explică Parchetul.

Relaţie specială între Horaţiu Potra şi Călin Georgescu

Relaţia specială dintre Potra şi Georgescu, precum şi ascendentul avut de acesta din urmă asupra primului, este evidenţiată "nu doar de ralierea strictă la liniile de acţiune trasate de candidatul la alegerile prezidenţiale, ci şi de sprijinul financiar acordat inculpatului Georgescu Călin de către inculpatul Potra Horaţiu, prin furnizarea cu titlu gratuit, spre utilizare, a unei limuzine Mercedes GLE Coupe, închiriată începând cu luna iunie 2024 şi, cel mai probabil, până în ianuarie 2025, prin intermediul SC Stephy Catering Consult SRL, societate controlată de un apropiat al lui Potra Horaţiu, Panţa Dan Cristian, de asemenea participant la evenimentele din 7 decembrie 2024, ce constituie nucleul acuzaţiei. Plata chiriei lunare, de aproximativ 16.900 lei, a fost efectuată de Potra Horaţiu în numerar, iar conversaţiile din aplicaţiile de mesagerie electronică demonstrează caracterul sistematic al acestui aranjament pe întreaga perioadă a campaniei electorale, precum şi anterior acestui moment. De asemenea, probele indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către Georgescu Călin, fie direct, fie prin intermediul unor apropiaţi ai lui Potra Horaţiu, în locaţii din Bucureşti şi Ilfov", se arată în rechizitoriul citat.

Horaţiu Potra avea un profil problematic - fost luptător în Legiunea Străină, preşedinte al Asociaţiei Românilor care au activat în Legiunea Franceză (RALF), prin intermediul căreia intermedia contracte pe linia securităţii pentru personal şi obiective, în special în zone din Africa, Orientul Mijlociu şi America Latină, cunoscut pentru activităţi cu agenţi de securitate (mercenari) desfăşurate în Africa, respectiv antrenarea şi pregătirea armatei locale din statul Congo, şi cunoscut cu antecedente penale (condamnat cu suspendare pentru deţinere ilegală de arme de foc).

Percheziţiile informatice au relevat fotografii ce îl plasează pe Potra atât la Moscova, cât şi la Ambasada Rusiei din Bucureşti, bilete de avion pe numele acestuia Dubai - Moscova, precum şi o confirmare pentru rezervarea unei camere pentru perioada 04.09.2024 - 06.09.2024, la St. Regis Moskow Nikolskaya Hotel, tot pe numele său, precum şi căutări pe Google Maps "Red, Bolotnaya Naberezhnaya".

Reţea racordată la Rusia

Procurorii enumeră apoi legăturile pe care oamenii din jurul lui Georgescu şi Potra le aveau cu entităţi din Rusia, respectiv Marin Burcea (bodyguardul lui Călin Georgescu), Eugen Sechila, Mihai Dorina (care avea raporturi apropiate cu militari ceceni din trupele din anturajul generalilor Ramzan Ahmatovici Kadîrov (preşedintele Ceceniei) şi Zamid Alievici Chalaev).

"Probele obţinute în prezenta cauză sugerează că persoanele indicate din cadrul reţelei de sprijin a inculpatului Georgescu Călin au analizat din timp posibilitatea recurgerii la acţiuni violente, într-un context de radicalizare ideologică, având ca scop destabilizarea ordinii constituţionale prin influenţarea de o manieră nepermisă a climatului electoral", spun procurorii, care au probe privind modul în care erau plătiţi oamenii lui Georgescu.

Astfel, la data de 15 ianuarie 2025, Marin Burcea a realizat un virament bancar din contul său personal către Munteanu Laurenţiu Călin, gardă de corp a lui Georgescu, vizând suma de 5.500 de lei, existând indicii că Georgescu îşi plăteşte gărzile de corp prin aghiotantul său, Marin Burcea.

La data de 22 decembrie 2024, Marin Burcea şi Horaţiu Potra au avut o întâlnire la Hotel Epoque din Bucureşti, unde au discutat câteva ore, pentru ca a doua zi să aibă loc în aceeaşi locaţie o întâlnire între Georgescu şi Potra.

"La data de 20 ianuarie 2025, Burcea Marin a convenit cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România o întrevedere cu Georgescu Călin, aceasta materializându-se pe data de 21 ianuarie 2025 la sediul acestei misiuni diplomatice, în intervalul orar 11:55 - 12:36. Două zile mai târziu, respectiv în data de 22 ianuarie 2025, Burcea Marin a realizat o deplasare în comuna Albota, judeţul Argeş, unde s-a întâlnit cu Petrescu Daniel, organizator al manifestaţiei publice din 24 ianuarie 2025 din municipiul Bucureşti, la iniţiativa lui Georgescu Călin. Ilustrativ pentru filosofia de acţiune a angrenajului constituit în jurul inculpatului Georgescu Călin şi pentru sedimentarea concluziei că recursul la violenţe reprezenta o opţiune viabilă este şi faptul că, în timpul manifestaţiei, participanţii au părăsit locul declarat al adunării publice şi s-au deplasat în Piaţa Victoriei, unde parte din aceştia au desfăşurat timp de mai multe ore activităţi de provocare a forţelor de ordine în scopul generării unor acte de violenţă", afirmă procurorii.

De asemenea, după cum explică Parchetul, aspectele relevate în urma efectuării percheziţiilor informatice probează activităţile desfăşurate de Nedelcu Andrei Ştefan, Lup Andrei Florin şi Panţa Dan Cristian sub coordonarea inculpatului Potra Horaţiu care au vizat asigurarea suportului financiar şi material inculpatului Georgescu Călin, atât în perioada de precampanie, cât şi pe durata derulării campaniei electorale şi care au presupus punerea la dispoziţia inculpatului Georgescu Călin de către Nedelcu Andrei Ştefan, în data de 15 iunie 2024, a sumei de 10.000 de dolari, realizarea unei întâlniri între Lup Andrei Florin şi Georgescu Călin în data de 01 octombrie 2024, precum şi punerea la dispoziţia inculpatului Georgescu Călin, cu titlu gratuit, de către inculpatul Panţa Dan Sorin, a unei limuzine de lux, închiriată începând cu luna iunie 2024 prin intermediul SC Stephy Caterig Consult SRL.

Una dintre concluziile procurorilor este că Georgescu s-a "înconjurat în mod deliberat cu persoane având un profil profund controversat, care nu doar că au fost tolerate în proximitatea sa, ci au fost învestite cu roluri active în promovarea candidaturii".

Aceste persoane au oferit sprijin direct şi constant pe toate planurile, de la mobilizarea electoratului şi propagarea mesajului său electoral, până la gestionarea unor componente logistice ori de comunicare, devenind astfel actori relevanţi în arhitectura campaniei.

Redactia Observator

