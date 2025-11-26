Sărbătorile se apropie cu paşi repezi, iar Casa Albă a început deja pregătirile. Donald Trump a graţiat doi curcani care au fost aleşi prin vot de americani ca parte a tradiţiei de Ziua Recunoştinţei. În tot acest timp, Prima Doamnă a primit uriaşul brad de Crăciun pe care îl va împodobi cu sute de copii din toate colţurile ţării.

Ei sunt Gobble şi Waddle, cele mai noi vedete de la Casa Albă. Cei doi curcani de 22 şi 23 de kilograme au fost primiţi cu covorul roşu şi au fost graţiaţi de Donald Trump, înainte de Ziua Recunoştinţei.

De la eveniment nu au lipsit însă nici replicile acide ale preşedintelui la adresa adversarilor săi. După ce a sugerat că cei doi curcani ar putea fi trimiși la închisoarea din El Salvador cunoscută pentru găzduirea migranților deportați din Statele Unite, Trump i-a atacat pe Chuck Schumer, Nancy Pelosi şi Joe Biden.

"Când le-am văzut prima dată pozele, m-am gândit că ar trebui să le trimitem, ei bine, nu ar trebui să spun asta. Eram pe punctul de a le numi Chuck și Nancy. Dar apoi mi-am dat seama că nu le-aș mai grația. Somnorosul Joe Biden a folosit anul trecut un stilou automat pentru grațierea curcanilor. Așa că am datoria oficială de a decide, și am decis că grațierile de curcani de anul trecut sunt complet invalide", spune Donald Trump, preşedintele SUA.

Păsările au aşteptat întâlnirea cu liderul american într-o cameră de lux din hotelul exclusivist Willard. "Sunt foarte fericiţi să o facă. E o onoare. Au mers pe covorul roşu, iar acum au propriul lor apartament. Se bucură de viaţă înainte să-l vadă pe preşedinte", spune fermierul.

Curcanii salvaţi de americani au fost crescuţi într-o fermă din Carolina de Nord şi au avut mereu parte de tratament preferential: "Aceşti curcani au avut parte de foarte multă atenţie, au ascultat foarte multă muzică acolo (n.r. - coteţ)".

Graţierea curcanului este o tradiţie ce datează încă de pe vremea Războiului Civil American, de acum 150 de ani. Fiul lui Abraham Lincoln i-a cerut tatălui său să-l lase în viaţa pe unul dintre curcanii ce urmau să fie sacrificaţi.

Şi ca de obicei înainte de Ziua recunoştinţei, aeroporturile sunt arhipline în această perioadă. Peste 18 milioane de oameni vor călători în perioada sărbătorii pentru a petrece cu familia si prietenii. La porţile de îmbarcare ale aeroporturilor sunt deja cozi interminabile.

Între timp, la Casa Albă se fac pregătiri şi pentru sărbătorile de iarnă. Melania Trump, îmbrăcată într-un palton crem şi cu mănuşi roşii, a primit la reşedinţa prezidenţială bradul de Crăciun pe care-l va împodobi alături de sute de copii din toată ţara. Pomul a fost livrat într-o trăsură verde trasă de cai.

"Va fi frumos. Am planificat deja și începem de astăzi. Mulțumesc, Crăciun fericit!", spune Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite

Bradul are o înălţime de 5,5 metri şi va fi expus în Camera Albastră a Casei Albe.

