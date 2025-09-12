Premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, se va întâlni vineri cu oficiali americani de rang înalt, pentru a discuta despre atacul israelian de la Doha și despre stadiul negocierilor privind un armistițiu în Gaza, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Premierul Qatarului, întâlnire la Casa Albă după atacul israelian de la Doha - Hepta

Departamentul de Stat de la Washington a comunicat joi seara că prim-ministrul qatarez se va întâlni cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Casa Albă.

Publicaţiile Politico si Axios, citate de Reuters, afirmă că el va avea probabil întrevederi şi cu preşedintele Donald Trump, cu vicepreşedintele JD Vance şi cu emisarul special american pentru zona Golfului, Steve Witkoff.

Israelul a încercat marţi să elimine printr-un atac aerian precis în capitala Doha mai mulţi lideri politici ai Hamas aflaţi în Qatar.

Articolul continuă după reclamă

Lovitura a fost condamnată pe plan internaţional, deoarece există riscul escaladării tensiunilor dintr-o regiune aflată deja într-o situaţie critică. Consiliul de Securitate al ONU, care s-a pronunţat despre acest subiect joi, nu a menţionat însă Israelul în comunicatul convenit de cei 15 membri, printre care şi Statele Unite, cel mai important aliat al israelienilor.

Qatar, rol decisiv în tratativele pentru armistițiu și eliberarea ostaticilor

Americanii îi consideră şi Qatarul un aliat de încredere în Golf. Qatarezii au mediat tratativele pentru încetarea focului între Israel şi organizaţia islamistă palestiniană Hamas, eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza şi planurile post-conflict pentru acest teritoriu.

Trump a declarat marţi că lovitura de la Doha a fost decisă unilateral de premierul israelian Benjamin Netanyahu şi nu serveşte intereselor Statelor Unite sau ale Israelului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰