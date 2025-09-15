Gala Premiilor Emmy i-a adus în lumina reflectoarelor pe cei mai cunoscuţi şi apreciaţi actori, iar ţinutele au fost pe măsură. Seth Rogan a primit premiul pentru rolul său din "The Studio", în timp ce Jean Smart a primit trofeul pentru apariţia sa în comedia "Hacks". Owen Cooper, în vârstă de numai 15 ani, a scris istorie după ce a devenit cel mai tânăr actor care a primit un Emmy.

"The Pitt" a câștigat premiul pentru cea mai bună dramă, în timp ce "The Studio" a luat trofeul la comedie, iar "Adolescence" s-a impus la miniserii.

Noah Wyle din "The Pitt" și-a completat succesul cu premiul pentru cel mai bun actor în dramă, iar serialul a mai câștigat și prin Katherine LaNasa, premiată ca cea mai bună actriță secundară.

"Severance" a dominat categoriile secundare la dramă, cu Britt Lower câștigând premiul pentru cea mai bună actriță principală și Tramell Tillman pentru cel mai bun actor secundar.

Covorul roşu a devenit, şi în acest an, podiumul marilor vedete. Pedro Pascal a abandonat consacratul costum negru şi a optat pentru o ţinută complet albă la care a accesorizat o pereche de ochelari de soare rotunzi. Jenna Ortega a atras însă toate privirile cu o un top preţios, realizat din pietre colorate.

De la gală nu au lipsit nici mesajele politice. Actriţa Megan Stalter a venit cu o geantă neagră de piele pe care era scris "încetarea focului".

Premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie a mers către Seth Rogen pentru rolul său din "The Studio".

"Nu am câştigat niciodată nimic în viaţa mea. Când eram copil, am cumpărat un trofeu de bowling vechi la o vânzare de bunuri şi părinţii mei mi-au zis că este o idee bună şi ar trebui să fac", a declarat actorul Seth Rogen.

Serialul spune povestea unui producător de la un studio de la Hollywood, care se luptă să mențină echilibrul între artă și afaceri.

"Sunt onorat, evident, să fiu unul dintre oamenii care aleg ce filme se fac şi ce nu. Este uriaş", a mai declarat Seth Rogen.

Premiul pentru cea mai bună actriţă dintr-o comedie a mers către Jean Smart, pentru rolul din "Hacks".

Filmul o are în prim plan pe Deborah Vance, legendara comediană din Vegas, care este în pericol să-și piardă spectacolul. Între timp, o scriitoare caută un loc de muncă, iar managerul lor le organizează o întâlnire.

Filmul "Adolescence" a strălucit la categoriile limitate cu Stephen Graham (actor principal), Owen Cooper (actor secundar) și Erin Doherty (actriță secundară), în timp ce Cristin Milioti din "The Penguin" a luat premiul pentru actriță principală.

