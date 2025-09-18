Președintele ceh Petr Pavel, cu motocicleta în vacanţă în România: Avem prejudecăți, dar e o ţară minunată

Președintele ceh Petr Pavel a ales România ca destinaţie de vacanţă. A străbătut tara cu motocicleta, a mers pe munte, pe Transalpina, Transfăgărăşan, la Cimitirul de la Săpânţa şi chiar şi-a făcut cumpărăturile la supermarket. La final, şeful statului s-a arătat încântat de ceea ce a văzut în ţara noastră şi recomandă tuturor să o viziteze.

Preşedintele Petr Pavel a fost plecat la începutul lunii septembrie într-o vacanţă pe motocicletă. A călătorit cu trenul până la Košice, de unde a continuat pe motocicletă prin Ungaria spre România, pe care a străbătut-o de jur împrejur.

Cu motorul în vacanţă în România

Şeful statului din Cehia a preferat munții și a ales cazări mai modeste, păstrându-și anonimatul. Și-a planificat singur traseele, nu a dormit nicăieri mai mult de o noapte și își organiza cazări de pe o zi pe alta. A călătorit doar cu câțiva prieteni și cu o escortă minimă. Putea fi uşor confundat cu un grup de prieteni care se bucurau de o aventură pe drum.

„Călătoria cu trenul a fost grozavă, pentru că am economisit două zile și în același timp a fost plăcut că am putut dormi înainte de drum. În ceea ce privește traseul, aș recomanda oricui România. Uneori avem prejudecăți că ar fi foarte înapoiată, dar de fapt este o țară minunată, cu mulți oameni prietenoși și locuri foarte frumoase. Cred că, dacă oamenii merg în munți, cu siguranță nu vor greși, pentru că acei munți au încă ceva sălbatic, dar şi primitor în același timp, ceva ce astăzi rar mai găsești”, a declarat Petr Pavel, exclusiv pentru iDNES.cz.

A ajutat un necunoscut şi şi-a făcut cumpărături la supermarket

Printre locurile vizitate nu au lipsit celebrele drumurile montane iconice Transfăgărășan și Transalpina. A fost timp și pentru plimbări și vizite la numeroase obiective interesante. Aventurile nu au lipsit, iar grupul s-a întâlnit chiar și cu urși.

Cu o altă ocazie, preşedintele şi doctorul Tomáš Šebek l-au ajutat pe stradă pe un necunoscut care a avut o criză epileptică. Bărbatul, desigur, nici nu a bănuit cine i-a sărit în ajutor.

Petr Pavel a fost surprins şi la cumpărături într-un supermarket Penny.

În total, acest grup a parcurs peste trei mii de kilometri și nu a fost oprit nici de vremea nefavorabilă. Majoritatea drumurilor au fost pe asfalt, dar au mers și pe drumuri neasfaltate.

„Personal nu cunosc un grup de motocicliști care să funcționeze mai bine. Excursia a fost, desigur, în primul rând despre călătoria cu motocicletele, dar serile au fost extraordinare, cu discuții atât pe teme serioase, cât și pe altele mai lejere”, a comentat unul dintre participanții la expediție.

