Preşedintele Finlandei: Rusia depășește o nouă linie roșie prin atacul din România

Preşedintele finlandez Alexander Stubb a transmis un mesaj pe platforma X, prin care condamnă ferm atacul cu drone al Rusiei, care a lovit şi un bloc de locuinţe din Galaţi. Stubb a spus că Moscova a depășit o nouă linie roșie.

de Redactia Observator

la 29.05.2026 , 10:33
Preşedintele Finlandei: Rusia depășește o nouă linie roșie prin atacul din România Preşedintele Finlandei: Rusia depășește o nouă linie roșie prin atacul din România - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Finlanda condamnă atacul cu dronă al Rusiei care a lovit un bloc de locuințe din România. Rusia depășește o nouă linie roșie în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei.

Finlanda este alături de aliatul său România și continuă să sprijine Ucraina în apărarea sa. Situația este discutată în cadrul Alianței", a transmis Alexander Stubb.

Potrivit unei surse apropiate Alianţei, citate de Le Figaro, România analizează posibilitatea de a solicita activarea articolului 4 al Tratatului NATO din 1949.

Articolul continuă după reclamă

Articolul 4 prevede, în esență, consultarea între aliații NATO. El stipulează că "părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia uneia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea uneia dintre părți sunt amenințate". 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

finlanda alexander stubb atac rusia galati linie rosie
Înapoi la Homepage
Milionarul român care merge cu metroul, avertizat de un celebru afacerist: “Te apropii să fii prost, ca mine”
Milionarul român care merge cu metroul, avertizat de un celebru afacerist: &#8220;Te apropii să fii prost, ca mine&#8221;
Cum ar fi arătat primii oameni din Europa. Experții au reconstruit fața unei femei care a trăit acum 43.000 de ani
Cum ar fi arătat primii oameni din Europa. Experții au reconstruit fața unei femei care a trăit acum 43.000 de ani
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
Momentul în care drona a căzut pe blocul din Galați a fost filmat. Oamenii sunt terifiați: „Am crezut că au aruncat o bombă”
Momentul în care drona a căzut pe blocul din Galați a fost filmat. Oamenii sunt terifiați: „Am crezut că au aruncat o bombă”
Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum
Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum
Comentarii


Întrebarea zilei
Găsiţi vreo justificare în purtarea Ministrului Educaţiei?
Observator » Ştiri externe » Preşedintele Finlandei: Rusia depășește o nouă linie roșie prin atacul din România
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.