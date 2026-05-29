Preşedintele finlandez Alexander Stubb a transmis un mesaj pe platforma X, prin care condamnă ferm atacul cu drone al Rusiei, care a lovit şi un bloc de locuinţe din Galaţi . Stubb a spus că Moscova a depășit o nouă linie roșie.

Preşedintele Finlandei: Rusia depășește o nouă linie roșie prin atacul din România

"Finlanda condamnă atacul cu dronă al Rusiei care a lovit un bloc de locuințe din România. Rusia depășește o nouă linie roșie în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei.

Finlanda este alături de aliatul său România și continuă să sprijine Ucraina în apărarea sa. Situația este discutată în cadrul Alianței", a transmis Alexander Stubb.

Potrivit unei surse apropiate Alianţei, citate de Le Figaro, România analizează posibilitatea de a solicita activarea articolului 4 al Tratatului NATO din 1949.

Articolul 4 prevede, în esență, consultarea între aliații NATO. El stipulează că "părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia uneia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea uneia dintre părți sunt amenințate".

