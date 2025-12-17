Antena Meniu Search
Preşedintele Nicuşor Dan, primit la Palatul Buckingham de Regele Charles

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit miercuri, de Regele Charles, la Palatul Buckingham.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 21:26

"Mulţumesc Majestăţii Sale, Regele Charles al III-lea, pentru primirea de astăzi la Palatul Buckingham", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Preşedintele se află de marţi la Londra, unde a avut întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti.

De asemenea, Nicuşor Dan a avut programate miercuri, la Ambasada României, o întâlnire cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor britanice.

