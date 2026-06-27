Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat sâmbătă că va demisiona peste câteva săptămâni, şi a anunţat alegeri prezidenţiale şi parlamentare anticipate.

Preşedintele Serbiei anunţă că va demisiona în 2 săptămâni şi că vor urma alegeri generale anticipate - Profimedia Images

"Voi mai fi preşedinte doar vreo două săptămâni şi apoi voi demisiona", le-a spus Vucic susţinătorilor săi prezenţi la un miting proguvernamental la Belgrad. Cel de-al doilea mandat şi ultim al lui Vucic expiră la mijlocul anului 2027.

Vucic a mai spus că va ajuta formaţiunea sa, Partidul Progresist Sârb, să câştige alegerile, inclusiv scrutinul parlamentar anticipat, stabilit iniţial pentru 2027.

Preşedintele nu a specificat când va demisiona şi nici când ar putea dizolva parlamentul, o condiţie prealabilă pentru convocarea alegerilor parlamentare anticipate.

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Anunţul lui Vucic survine după un an şi jumătate de proteste anticorupţie conduse de studenţi, care au cuprins toată ţara, în urma prăbuşirii unei copertine la gara din oraşul Novi Sad, incident în care au murit 16 persoane.

Acum câteva zile, la Novi Sad, studenţii au comemorat decesele din 2024 şi au cerut alegeri generale anticipate.