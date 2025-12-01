Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat luni atacurile cu drone revendicate de Ucraina asupra unor petroliere care se îndreptau spre Rusia, în apropierea coastei turcești de la Marea Neagră, numindu-le "o escaladare îngrijorătoare".

Preşedintele Turciei intervine în războiul Rusiei cu Ucraina: "Este o escaladare îngrijorătoare" - Profimedia

Ministerul turc al Transporturilor a transmis că două nave, Virat și Kairos, au fost lovite vineri și sâmbătă în largul coastei Turciei, relatează AFP, conform Mediafax.

O sursă din serviciile de securitate ucrainene a declarat pentru AFP că Ucraina este responsabilă de atacuri, afirmând că navele transportau petrol rusesc în secret, încălcând sancțiunile occidentale.

Criticile lui Erdogan apar într-un moment în care Ucraina este supusă unor presiuni crescute, atât militar, cât și politic, iar eforturile diplomatice se intensifică pentru a pune capăt conflictului.

Atât Kairos, cât și Virat, nave sub pavilionul statului Gambia, se află sub sancțiuni occidentale pentru că fac parte din "flota din umbră" folosită de Rusia pentru a ocoli restricțiile asupra exporturilor sale de petrol.

Turcia a încercat pe tot parcursul războiului să păstreze relații bune cu atât Rusia, cât și Ucraina și s-a oferit să găzduiască negocieri de pace.

Turcia controlează strâmtoarea Bosfor, o rută-cheie către Marea Neagră folosită pentru transportul cerealelor ucrainene și al petrolului rusesc către Marea Mediterană.

