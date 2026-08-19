Massimo Di Fazio, primarul localității italiene Triora, nu și-a încasat salariul de opt ani, renunțând la aproximativ 160.000 de euro în favoarea bugetului local.

Primarul care a renunțat la salariu timp de 8 ani. A lăsat 839.000 de lei pentru comuna sa - Profimedia / imagine ilustrativă

Massimo Di Fazio, primarul localității italiene Triora, nu își încasează salariul de opt ani, renunțând la aproximativ 160.000 de euro (839.432 de lei), pe care preferă să-i lase în bugetul primăriei pentru lucrări de întreținere, considerând administrarea comunei "un act de pur serviciu".

El a declarat pentru Corriere că administrarea unei comune este un act de pur serviciu. Este, spune el, o formă de dragoste față de propriul pământ. Suma la care a renunțat până acum se ridică la aproximativ 160.000 de euro. Di Fazio a fost ales prima dată în 2018. Acum e la al doilea mandat. În 2023 a fost singurul candidat și a obținut aproape 100% din voturi, la o prezență de 74%. Salariul brut lunar al unui primar în această funcție este de 1.659 de euro. "Este un act de dragoste pentru pământul meu", a spus acesta.

Povestea primarului din Triora care refuză să fie plătit

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Născut în 1973, la Sanremo, Di Fazio este antreprenor în construcții. El a povestit că munții l-au atras încă din copilărie. Această pasiune l-a determinat să aleagă Triora drept casă pentru familia sa. Din acest motiv, spune el, banii cuveniți primarului ar trebui să rămână în bugetul local.

Triora este a șaptea comună ca suprafață din regiunea Liguria. Localitatea este împărțită în 11 sate, care necesită gestionarea a 11 rețele de apă și tot atâtea stații de epurare. Primăria funcționează cu doar trei angajați, o secretară și un birou tehnic activ 12 ore pe săptămână. Di Fazio intervine uneori personal la lucrări de întreținere. Curtea de Conturi i-a respins gestul. Primarul care voia să doneze și ultimii 500 de euro.

În ultimele săptămâni, Di Fazio a cerut Curții de Conturi un aviz. Voia să renunțe și la o indemnizație suplimentară de 500 de euro, în afara acordului inițial din 2018. Instituția a respins cererea. Primarul a numit decizia „nedreaptă". Pentru o comună mică de munte, chiar și 100 de euro contează pentru comunitate, a subliniat el.