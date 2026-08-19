Primarul care a renunțat la salariu timp de 8 ani. A lăsat 839.000 de lei pentru comuna sa
Massimo Di Fazio, primarul localității italiene Triora, nu și-a încasat salariul de opt ani, renunțând la aproximativ 160.000 de euro în favoarea bugetului local.
Massimo Di Fazio, primarul localității italiene Triora, nu își încasează salariul de opt ani, renunțând la aproximativ 160.000 de euro (839.432 de lei), pe care preferă să-i lase în bugetul primăriei pentru lucrări de întreținere, considerând administrarea comunei "un act de pur serviciu".
El a declarat pentru Corriere că administrarea unei comune este un act de pur serviciu. Este, spune el, o formă de dragoste față de propriul pământ. Suma la care a renunțat până acum se ridică la aproximativ 160.000 de euro. Di Fazio a fost ales prima dată în 2018. Acum e la al doilea mandat. În 2023 a fost singurul candidat și a obținut aproape 100% din voturi, la o prezență de 74%. Salariul brut lunar al unui primar în această funcție este de 1.659 de euro. "Este un act de dragoste pentru pământul meu", a spus acesta.
Povestea primarului din Triora care refuză să fie plătit
Născut în 1973, la Sanremo, Di Fazio este antreprenor în construcții. El a povestit că munții l-au atras încă din copilărie. Această pasiune l-a determinat să aleagă Triora drept casă pentru familia sa. Din acest motiv, spune el, banii cuveniți primarului ar trebui să rămână în bugetul local.
Triora este a șaptea comună ca suprafață din regiunea Liguria. Localitatea este împărțită în 11 sate, care necesită gestionarea a 11 rețele de apă și tot atâtea stații de epurare. Primăria funcționează cu doar trei angajați, o secretară și un birou tehnic activ 12 ore pe săptămână. Di Fazio intervine uneori personal la lucrări de întreținere. Curtea de Conturi i-a respins gestul. Primarul care voia să doneze și ultimii 500 de euro.
În ultimele săptămâni, Di Fazio a cerut Curții de Conturi un aviz. Voia să renunțe și la o indemnizație suplimentară de 500 de euro, în afara acordului inițial din 2018. Instituția a respins cererea. Primarul a numit decizia „nedreaptă". Pentru o comună mică de munte, chiar și 100 de euro contează pentru comunitate, a subliniat el.