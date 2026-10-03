Gheorghe Hagi, după 0-6 cu Polonia: "E clar că nu merge ceva"

Naţionala de fotbal a României a suferit, vineri seara, una dintre cele mai drastice înfrângeri din istorie, 0-6 cu Polonia, în deplasare, într-un meci jucat în UEFA Nations League şi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

România a evoluat cu mult curaj timp de o repriză, chiar dacă a jucat în inferioritate numerică din minutul 22, după eliminarea lui Drăguşin, şi a fost condusă cu 1-0, în urma golului marcat de Lewandowski din penalty-ul comis de Drăguşin.

Însă, după pauză, jocul a curs într-o singură direcţie. Echipa noastră a părut vlăguită din toate punctele de vedere. Iar polonezii au profitat din plin. Au mai marcat Lewandowski, de două ori, Zielinski, Bednarek şi Ghiţă, autogol, pentru 6-0 la net, însă impresia generală este că diferenţa de scor putea fi şi mai mare.

Fiind a 3-a înfrângere suferită la rând, în UEFA Nations League, şi mai ales una suferită la un scor greu de digerat, invariabil selecţionerul Gheorghe Hagi a fost chestionat, după finalul partidei, în legătură cu o eventuală demisie.

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Deşi a recunoscut că "e clar că nu merge ceva", totuşi Gheorghe Hagi a lăsat să se înţeleagă că, deocamdată, este mai concentrat pe meciul cu Suedia, de luni, decât pe o eventuală plecare de la naţională.

"În primul rând să reflectăm, începând cu mine, să mă gândesc la ce am făcut şi după să tragem o concluzie, pentru că e clar că nu merge ceva. Trebuie să avem seara asta să ne gândim, să vedem, şi după să ne prezentăm la meciul de acasă, să arătăm bine, să facem ceva în aceste două zile pe care le avem. E un moment greu, dureros, care ne doare pe toţi. E foarte greu să vorbeşti în momentul de faţă, să spui nişte lucruri. Vom reflecta, fiecare în parte, ce am făcut bine, ce nu am făcut, găsite concluzii şi mers înainte. Trebuie un drum care să facă România să fie altfel, nu ca acum. Nu ştiu dacă mai pot redresa. Am avut încredere, am vrut să aduc acest lucru, vom reflecta să vedem ce am zis, ce am făcut. Ce rost are să vorbim de aceste lucruri când avem meci peste două zile? În fotbal orice e posibil, chiar dacă se vorbeşte de un nume mare o să vedem. Eu cu siguranţă că o să-mi fac calcule foarte serios şi, după, şi conducerea, jucătorii, fiecare, toată lumea trebuie să reflecteze pentru a găsi drumul corect să fim cum am fost acum doi sau trei ani. După un meci cu scorul aceste hai să vorbim cât mai puţin", a fost mesajul transmis de Gheorghe Hagi, conform as.ro.