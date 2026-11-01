Bombe artizanale, cocktailuri Molotov şi gaze lacrimogene. Flăcări, magazine făcute ţăndări, lupte de stradă cu forţele de ordine. Este tabloul în care poate fi pictată Europa după sâmbăta manifestaţiilor pentru un trai mai bun. În hora protestelor violente a fost prinsă până şi Elveţia, ţară care oferă unul dintre cele mai ridicate niveluri de trai din lume.

Demonstraţiile paşnice din cele peste 30 de oraşe din Germania s-au derulat doar la lumina zilei. Apoi a urmat dezastrul! Magazine luate cu asalt, vitrine făcute ţăndări şi jafuri în plină stradă! Acesta este chipul revoltei împotriva scumpirilor.

"Nu mă interesează deloc ce pașaport are cineva sau unde s-au născut părinții lor. Oricine atacă ofițeri de poliție, jefuiește magazine sau amenință oamenii din orașul nostru trebuie să suporte consecințele. Oricine seamănă violență trebuie să suporte consecințele.", a declarat Mike Josef, primar Frankfurt.

Protestatarii au aruncat în agenţi cu ce au avut la îndemână, de la ouă până la pietre şi chiar bombe artizanale. Ca să calmeze spiritele, poliţia a tras cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene.

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La fel au stat lucrurile şi în Franţa. Actul Trei al protestelor poate fi descris scurt, în trei cuvinte: "tentativă de omor". Un poliţist a trăit momente cumplite după ce a fost lovit în plin de o sticlă incendiară. Uniforma i s-a aprins şi omul a devenit o torţă vie. S-a ales cu arsuri de gradul doi. Alţi 15 ofiţeri au fost răniţi de obiecte aruncate de protestatarii furioşi. Peste 800 de oameni au ajuns în arest.

Poliţia portugheză a luat pe sus protestatarii care ocupaseră cu corturile lor piaţa Rossio din Lisabona. La fel s-a întâmplat şi în Porto. Preşedintele Portugaliei a anunţat că a convocat Consiliul de Stat în căutarea unor soluţii care să rezolve nemulţumirea generală în privinţa locuinţelor prea scumpe.

Scene de război au fost şi pe străzile din Tirana. Rachete de semnalizare, bombe incendiare, fumigene şi pietre au zburat asupra forţelor de ordine care au răspuns cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă. Albanezii cer demisia premierului Edi Rama din cauza corupţiei, a preţurilor uriaşe şi a crizei locuinţelor.

Violenţe s-au înregistrat până şi în Elveţia. Câteva sute de tineri au incendiat străzile din Zurich într-un preambul pentru 20 noiembrie, când este anunţat un protest oficial împotriva austerităţii.