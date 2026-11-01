Europa a trecut printr-o nouă noapte de groază. Furia împotriva scumpirilor a scos sute de mii de oameni în stradă, de la Paris şi până la Berlin. În Germania, zeci de indivizi mascaţi au devastat magazine, iar în Franţa protestele au degenerat în confruntări cu poliţia şi gaze lacrimogene. Un agent al forţelor de ordine a fost rănit după un atac cu un cocktail Molotov.

Scenariul de care se temeau cel mai tare comercianţii germani s-a repetat aseară sub ochii lor, în Frankfurt. Magazine luate cu asalt, vitrine făcute ţăndări şi jafuri în plină stradă! Acesta este chipul revoltei împotriva scumpirilor!

Ca să calmeze spiritele, poliţia a fost nevoită să folosească tunuri cu apă şi gaze lacrimogene.

În Berlin, de la pietre la ouă. Protestatarii au aruncat în agenţi cu ce au avut la îndemână. Unii chiar au aprins artificii şi bombe fumigene.

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S-a lăsat şi cu arestări

Nici Franţa nu a scăpat de furia protestatarilor. În tot haosul, un agent al forţelor de ordine a fost lovit de un cocktail Molotov, iar o parte a uniformei sale a luat foc.

O maşină a fost incendiată, iar străzile au arătat ca după război. Parisul, Marsilia şi Lyonul au fost principalele scene unde s-a derulat cea de-a treia mobilizare socială. Autorităţile au mobilizat 70.000 de poliţişti şi jandarmi.

"Este o ruşine! În privinţa burselor pentru studenţi, autorităţile vorbesc despre majorarea lor, dar nu spun concret cum vor face acest lucru, deşi bursele nu au mai fost mărite de cinci ani. Acesta este motivul pentru care ieşim în număr atât de mare în stradă. Vrem să arătăm că tinerii sunt uniţi şi că nu vom renunţa la lupta noastră", a spus un protestatar.

Cel puţin 500 de persoane au fost reţinute. Trei puncte mari sunt pe lista nemulţumirilor: costurile uriaşe ale vieţii, resursele insuficiente din sistemul de învăţământ şi reprimarea violentă a protestelor precedente.