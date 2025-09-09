Antena Meniu Search
Prințul Harry a adus flori la mormântul reginei Elisabeta a II-a. Zvonuri despre o întâlnire cu regele Charles

Prințul Harry a sosit luni în Marea Britanie pentru a vizita organizațiile caritabile pe care le susține, stârnind speculații cu privire la o eventuală întâlnire cu tatăl său, regele Charles al III-lea, pentru prima dată în 19 luni, scrie AP.

Pe fondul semnelor de dezgheț în relația dintre Harry și restul familiei regale, mass-media britanică sugerează că vizita prințului la Londra, luni, la trei ani de la moartea reginei Elisabeta a II-a, oferă o oportunitate pentru o apropiere mult așteptată între Charles, în vârstă de 76 de ani, și fiul său îndepărtat.

Prinţul Harry a vizitat mormântul bunicii sale, regina defunctă Elisabeta, la Windsor pentru a-și prezenta omagiile și a depune flori.

Harry a avut puține contacte cu tatăl său și cu fratele său mai mare, prințul William, de când el și soția sa, fosta Meghan Markle, au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în California în 2020. Relația a devenit și mai rece după ce cuplul și-a dezvăluit nemulțumirile față de Palatul Buckingham într-un interviu sincer cu Oprah Winfrey, într-o serie Netflix și în memoriile lui Harry, "Spare".

Ultima dată când Harry și Charles s-au întâlnit a fost în februarie 2024, când prințul a zburat la Londra după ce a primit vestea că tatăl său a fost diagnosticat cu cancer. Harry a petrecut aproximativ 45 de minute cu Charles înainte ca regele să zboare la reședința sa de la țară din Sandringham pentru a se recupera după tratament.

Harry a fost ultima dată la Londra în aprilie, când Curtea de Apel a respins cererea sa de a restabili protecția poliției, care fusese anulată după ce a încetat să mai fie membru activ al familiei regale. Charles se afla într-o vizită de stat în Italia la momentul respectiv, astfel încât o întâlnire era imposibilă.

Acest caz a constituit în sine un impediment în îmbunătățirea relațiilor, deoarece Harry a criticat guvernul regelui în instanță. Dar odată ce s-a încheiat, schimbarea a devenit posibilă. Imediat după încheierea cazului, Harry a declarat că "i-ar plăcea să se împace cu familia sa".

"Nu mai are rost să continuăm să ne certăm", a declarat el pentru BBC în ziua în care cazul a fost soluționat. "Viața este prețioasă. Nu știu cât timp mai are tatăl meu".

