Suma uriaşă cu care s-a vândut la licitaţie Range Rover-ul preferat al reginei Elisabeta a II-a

Un Range Rover deţinut de regina Elisabeta a II-a între 2006 şi 2008 a fost vândut pentru suma de 175.500 de lire sterline (237.346 de dolari), mai mult decât dublul estimării sale, în cadrul licitaţiei de maşini de colecţie organizate în 23 august de Iconic Auctioneer în Anglia.

Vânzarea a avut loc în cadrul Festivalului Silverstone 2025, un paradis pentru pasionaţii de maşini, care oferă muzică, mâncare, curse, evenimente BMX şi, bineînţeles, o serie de licitaţii de maşini clasice şi contemporane, organizate în colaborare cu Iconic Auctioneers. Un alt moment important al weekendului a fost vânzarea unei motociclete Innocenti Lambretta din 1965, cu imprimeu leopard, care a aparţinut anterior lui Liam Gallagher de la Oasis şi a fost folosită la petrecerea de lansare din 2009 a magazinului său de îmbrăcăminte Pretty Green din Londra, care s-a vândut cu 12.075 de lire sterline (16.330 de dolari).

O fotografie paparazzi cu regina conducând un Range Rover în jurul uneia dintre proprietăţile sale de la ţară, purtând ochelari de soare şi o eşarfă pe cap, era odată o imagine obişnuită în presa britanică. Dar chiar şi când era tânără, Elisabeta nu era o prinţesă pasivă. La vârsta de 18 ani, în 1945, a urmat cursuri de mecanic şi şofer de camion, pentru a-şi putea servi ţara în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Nu este de mirare, aşadar, că Range Rover a atras atenţia monarhului pasionat de automobile. Acest vehicul este unul dintre modelele clasice de a treia generaţie ale mărcii, cunoscut sub numele de L322, care a fost produs între 2002 şi 2012. Pasionaţii de maşini vor fi interesaţi să afle că este propulsat de un motor V8 supraalimentat de 4,2 litri derivat de la Jaguar şi se crede că a fost singurul L322 supraalimentat deţinut de Casa Regală.

"Vehiculele cu o provenienţă atât de distinsă intră rar pe piaţă, ceea ce face ca aceasta să fie o oportunitate excepţională atât pentru colecţionari, cât şi pentru pasionaţi”, a declarat Rob Hubbard, director general şi licitator principal al Iconic Auctioneers. "Range Rover-ul personal al Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a combină excelenţa automobilistică cu o semnificaţie istorică de neegalat".

Maşina i-a fost livrată reginei în aprilie 2006 şi a rămas în serviciul regal, în principal la Castelul Windsor, până când a fost scoasă din uz la sfârşitul lunii mai 2008. Regina poate fi văzută stând lângă maşină într-o serie de fotografii de la Royal Windsor Horse Show din 2007.

Există şi alte indicii privind proprietarul anterior. În primul rând, maşina are o combinaţie elegantă de culori, "verde peste maro”, sau verde Tonga peste piele Sand Oxford, cunoscută ca fiind preferata Casei Regale, relatează news.ro.

Maşina a fost echipată cu câteva modificări importante pentru a fi folosită de regină. Pe lângă treptele laterale, apărătoarele de noroi şi o protecţie specială pentru câini, pentru a proteja faimoşii Corgi ai Majestăţii Sale, maşina păstrează o mascotă argintie reprezentând un Labrador care ţine un fazan între dinţi, un motiv care apărea doar pe maşinile personale ale suveranei. Sub capotă, o parte din cablajul intern al maşinii a fost meticulos modernizat pentru a se adapta nevoilor sale sporite de securitate.

Maşina a fost clar folosită în mod corespunzător, având în vedere că a parcurs puţin sub 120.000 de mile din 2006. Orice zgârietură a fost reparată cu o strat de vopsea, maşina fiind recent revizuită în vederea vânzării. Aceasta vine cu portofelul original din piele albastră, manualele şi istoricul complet al reviziilor.

