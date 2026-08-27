Procesul celui acuzat că ar fi "creierul" atentatelor din 11 septembrie 2001 va începe abia în 2028

Un tribunal militar îl va judeca în iunie 2028 pe bărbatul acuzat că ar fi „creierul” atentatelor din 11 septembrie 2001, au anunţat miercuri mai multe instituţii media americane, citând o decizie a unui judecător.

Khalid Sheikh Mohammed era considerat unul dintre cei mai importanţi comandanţi ai grupării jihadiste al-Qaeda până la capturarea sa, în martie 2003, în Pakistan.

El a fost transferat la Guantanamo în septembrie 2006, unde se află încă încarcerat, după ce a trecut prin închisorile secrete ale CIA din Polonia, unde a fost supus unor interogatorii sub tortură.

În iulie 2025, o curte de apel americană a anulat acordul de recunoaştere a vinovăţiei obţinut de Khalid Sheikh Mohammed şi cei doi coacuzati ai săi, acord care le-ar fi permis să evite pedeapsa capitală.

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Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morţi, au fost cele mai sângeroase comise vreodată pe teritoriul Statelor Unite şi au schimbat fundamental strategia de securitate americană şi ordinea internaţională, declanşând „războiul împotriva terorismului” şi aducând intervenţiile militare care aveau să marcheze următoarele două decenii.

Khalid Sheikh Mohammed nu a fost judecat până acum din cauza a aproape două decenii de dispute juridice şi procedurale, între care cele privind admisibilitatea probelor obţinute după torturarea suspecţilor în custodia CIA, precum şi a unor tentative eşuate de încheiere a unor acorduri de recunoaştere a vinovăţiei. Un judecător militar a stabilit acum începerea procesului la 5 iunie 2028, apreciind că este nevoie de timp suplimentar pentru soluţionarea litigiilor preliminare, deşi noul termen ar putea fi la rândul său amânat.