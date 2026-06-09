Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale (CPI), Karim Khan, a fost suspendat din funcție cu efect imediat, în urma acuzațiilor de agresiune sexuală formulate de o fostă colaboratoare. Decizia a fost luată de conducerea instituției de la Haga, în timp ce ancheta privind comportamentul magistratului britanic este în desfășurare. Khan, care se retrăsese deja temporar din funcție pentru a se apăra, respinge toate acuzațiile.

Procurorul general al Curţii Penale Internaţionale, suspendat din funcţie după acuzaţii de agresiune sexuală - Profimedia

Cei 21 de membri ai biroului Adunării CPI au decis "cu majoritate calificată (...) să îl suspende pe procuror din funcţie cu efect imediat", potrivit unui comunicat, transmite Agerpres.

"Biroul subliniază că această suspendare nu indică rezultatul final" al acestui caz, care trebuie decis cât mai curând posibil de cele 125 de state membre, se adaugă în comunicat.

Khan, care face obiectul unei anchete, s-a retras din funcţie în mai 2025 pentru a se apăra, respingând acuzaţiile împotriva sa.

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El a fost recuzat din dosarul pentru crime împotriva umanităţii care îl vizează pe fostul preşedinte filipinez Rodrigo Duterte.

În funcţie din iunie 2021, procurorul britanic în vârstă de 55 de ani a ţinut prima pagină a ziarelor în 2024 prin obţinerea unor mandate de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu şi al fostului său ministru al apărării, Yoav Gallant, în legătură cu războiul din Fâşia Gaza.

CPI, cu sediul la Haga, a emis, de asemenea, mandate de arestare pentru înalţi oficiali Hamas, care au fost ucişi între timp.

Karim Khan s-a confruntat cu o cerere de recuzare din partea Israelului şi a fost sancţionat de Statele Unite.