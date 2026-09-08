Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, și-a înaintat demisia, pe care a descris-o drept "o decizie politică". Plecarea sa este cel mai recent semn al tensiunilor din conducerea de la Kiev și vine la scurt timp după ce agențiile anticorupție au anunțat descoperirea unei presupuse rețele infracționale în care ar fi implicat și un oficial din Parchetul General, potrivit Reuters.

Procurorul general al Ucrainei demisionează: Nu vreau ca funcția să fie folosită în confruntări politice - Profimedia

"Este o decizie politică și am luat-o în mod conștient. Nu vreau ca funcția de procuror general să fie folosită ca instrument de confruntare politică", a declarat Ruslan Kravchenko într-un mesaj publicat luni seară pe Telegram, fără a oferi alte detalii.

Kravchenko le-a mulțumit președintelui Volodimir Zelenski și Parlamentului Ucrainei, Rada Supremă, și le-a cerut să îi accepte demisia. Agențiile anticorupție din Ucraina, NABU și SAPO, au anunțat săptămâna trecută că au destructurat o organizație criminală implicată în operarea unor centre de apel frauduloase, despre care susțin că ar fi fost organizată de un oficial din cadrul Parchetului General.

Kravchenko a negat că ar fi fost implicat în presupusa schemă. "Poziția mea cu privire la acuzații rămâne neschimbată", a transmis acesta pe Telegram.

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Demisia lui Kravchenko vine după o serie de alte schimbări la vârful conducerii Ucrainei, în timp ce țara continuă războiul împotriva Rusiei, care a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. În iulie, Zelenski l-a susținut pe Sergii Koretskyi, șeful companiei energetice de stat Naftogaz, pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei, după demisia Iuliei Sviridenko.

Mandatul de un an al Sviridenko a coincis cu un scandal de corupție în care au fost implicate persoane de rang înalt. Deși ea nu a fost implicată în scandal, criticii au acuzat-o că nu a luat suficiente măsuri pentru a face ordine în administrație.

Tot în iulie, Zelenski l-a înlocuit pe popularul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, la doar șase luni după numirea acestuia în funcție. Fedorov a fost un susținător puternic al reformării armatei, însă a intrat în conflict cu generali de rang înalt în privința strategiei și a achizițiilor militare.