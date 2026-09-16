Proteste în Bulgaria. Manifestanții acuză guvernul Radev că promovează o "dependenţă periculoasă de Rusia"

Sute de oameni au protestat marți seară în centrul Sofiei și au cerut demisia guvernului condus de premierul Rumen Radev. Manifestanții au reclamat deficitul bugetar, noile împrumuturi externe, corupția și criminalitatea, dar și politica Executivului față de Rusia și războiul din Ucraina. Protestatarii au cerut și alegeri anticipate și au anunțat că vor continua manifestațiile în lunile următoare.

Manifestaţia s-a desfăşurat în aşa-numitul "Triunghi al Puterii", între Parlament, Preşedinţie şi Consiliul de Miniştri, scrie News.ro, care citează Novinite.

Protestul a fost organizat de activistul Manol Glishev şi de asociaţia civică BOETS. Organizatorii au cerut, de asemenea, alegeri anticipate şi au anunţat că intenţionează să continue manifestaţiile pe parcursul iernii.

Protestatarii au acuzat guvernul că promovează ceea ce ei au descris drept o „dependenţă periculoasă de Rusia”, despre care susţin că ameninţă securitatea naţională şi afectează relaţiile Bulgariei cu partenerii săi din Uniunea Europeană.

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Printre celelalte nemulţumiri s-au numărat ceea ce organizatorii consideră a fi măsuri insuficiente împotriva crimei organizate şi creşterea frecvenţei actelor de violenţă în rândul tinerilor, fără sancţiuni adecvate.

Situaţia de la Televiziunea Naţională Bulgară (BNT) a fost, de asemenea, menţionată printre motivele protestului. Manifestanţii au acuzat guvernul că a transformat BNT într-un instrument de propagandă politică, comparând postul public cu fostul ziar din perioada comunistă Rabotnichesko Delo.

Glishev a afirmat că guvernul ar fi trebuit deja înlăturat de la putere şi a anticipat că protestele se vor intensifica în lunile următoare.

„Vom continua să protestăm până când vor fi organizate alegeri anticipate”, a declarat el, potrivit BTA.

În timpul manifestaţiei, participanţii au scandat „Demisia”, „Comuniştii afară”, „Bulgaria”, „Victorie” şi „Glorie Ucrainei”. Au fost arborate steaguri ale Bulgariei, Ucrainei şi Uniunii Europene.

Glishev a criticat şi politica guvernului faţă de războiul din Ucraina, susţinând că acesta trebuie numit război, nu doar conflict. El a pus sub semnul întrebării declaraţiile lui Radev şi ale vicepreşedintei Iliana Iotova potrivit cărora războiul nu are o soluţie militară.

Alţi vorbitori şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu apartenenţa Bulgariei la NATO şi UE, fiscalitatea şi mediul economic al ţării. Glishev a susţinut că politicile guvernului determină companii străine să plece din Bulgaria şi a acuzat Executivul de legături cu Rusia. Potrivit BTA, el a menţionat în mod explicit Bosch şi Takeaway printre companiile despre care a afirmat că părăsesc ţara.