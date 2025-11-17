Fosta şefă de guvern din Bangladesh, condamnată la moarte pentru crime împotriva umanităţii

Fosta şefă de guvern din Bangladeshului Sheikh Hasina, în vârstă de 78 de ani şi aflată în exil, a fost condamnată la moarte luni de o instanţă din ţara sa pentru că a ordonat reprimarea sângeroasă a protestelor care au dus la căderea sa în vara anului 2024.

"Toate elementele (...) care constituie o crimă împotriva umanităţii sunt reunite", a declarat judecătorul Golam Mortuza Mozumder de la tribunalul din capitala Dacca, la pronunţarea sentinţei. "Am decis să impunem o singură pedeapsă: pedeapsa cu moartea."

Aflată în India de la fuga sa cu elicopterul, fosta şefă de guvern era judecată în lipsă din iunie de un tribunal din Dacca. La sfârşitul procesului, judecătorii au găsit-o vinovată de mai multe capete de acuzare pentru crime împotriva umanităţii, inclusiv incitare la omor şi ordonarea de asasinate, conform verdictului, relatează Agerpres.

Ea a negat întotdeauna acuzaţiile împotriva sa.

În iulie şi august 2024, protestele antiguvernamentale care au forţat-o să părăsească ţara după 15 ani la putere s-au soldat potrivit ONU cu cel puţin 1.400 de morţi, majoritatea civili.

"Pentru o singură crimă, pedeapsa cu moartea este regula. Pentru 1.400 de crime, o merită de 1.400 de ori", a declarat în faţa judecătorilor procurorul responsabil de caz, Tajul Islam. "Este o criminală înrăită şi nu a arătat nicio remuşcare pentru brutalitatea sa", a adăugat acesta.

Sheikh Hasina a vorbit în octombrie cu mai multe instituţii media străine, inclusiv AFP, pentru a respinge "toate" acuzaţiile împotriva sa, pe care le consideră "nefondate". Înregistrările produse de acuzare care sugerează că ar fi autorizat utilizarea de "arme letale" împotriva protestatarilor au fost "scoase din context", a afirmat ea, denunţând "în mod clar o procedură motivată politic".

Tribunalul l-a condamnat luni la moarte şi pe fostul ministru de interne Asaduzzaman Khan Kamal, care este tot fugar. Fostul şef al poliţiei, Chowdhury Abdullah Al Mamun, care este în arest şi a pledat vinovat, a fost condamnat la cinci ani de închisoare.

Problemele juridice ale fostului premier nu se limitează la acest proces, ea confruntându-se cu numeroase plângeri privind multiple crime, răpiri şi sechestrări de care a fost acuzată pe parcursul mandatelor sale - între 2009 şi 2024 - de către adversarii săi politici şi ONG-uri. O comisie de anchetă a estimat recent că peste 250 de oponenţi au dispărut la ordinul guvernului său.

Partidul ei, Liga Awami, câştigător al alegerilor parlamentare considerate fraudate de la începutul anului 2024, a fost interzis de guvernul interimar al laureatului Premiului Nobel pentru Pace Muhammad Yunus.

În opoziţie în timpul lui Hasina, Partidul Naţionalist din Bangladesh (BNP) este considerat favorit la următoarele alegeri.

Într-o ţară aflată în pline intense tensiuni politice şi concentrată pe alegerile parlamentare prevăzute peste trei luni, decizia de luni era foarte aşteptată. Poliţia din capitală a fost plasată în alertă maximă şi desfăşurată în număr mare în jurul tribunalului şi în toate locurile cheie din oraş.

