Guvernul SUA deschide o anchetă amplă privind posibile legături între decese și vaccinurile împotriva COVID

Agenția americană pentru alimente și medicamente (FDA) desfășoară o amplă anchetă privind decese potențial legate de vaccinurile împotriva COVID-19, atât la copii, cât și la adulți, a informat marţi un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Sociale, informează CNN.

Mai mult de 700 de milioane de doze de vaccinuri împotriva Covid-19 au fost administrate în Statele Unite, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, citate de CNN.

Administrația pentru Alimente și Medicamente a Statelor Unite (FDA) analizează dacă decese "din mai multe grupe de vârstă" ar putea avea legătură cu vaccinurile Covid-19, a declarat marți un purtător de cuvânt, la câteva săptămâni după ce un oficial de rang înalt al agenției a susținut, fără a prezenta dovezi, că vaccinările împotriva Covid-19 au dus la moartea a 10 copii.

"FDA desfășoară o anchetă amănunţită asupra mai multor grupe de vârstă în legătură cu decese potențial legate de vaccinurile împotriva COVID-19", a declarat Andrew Nixon, purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Sociale. Nixon, însă, a refuzat să ofere detalii despre ce surse de date sunt folosite și ce posibile modificări, dacă există, sunt avute în vedere pentru aprobarea sau promovarea vaccinurilor Covid.

Doctorul Vinay Prasad, directorul științific şi medical al FDA și șeful Centrului pentru Evaluarea și Cercetarea Produselor Biologice, a afirmat într-un memo publicat luna trecută că "copii mici și sănătoși, care aveau un risc extrem de redus de deces, au fost constrânși, la îndemnul administrației Biden, prin mandate școlare și de muncă, să primească un vaccin care ar putea duce la deces"

Prasad nu a oferit detalii despre cele 10 decese sau despre modul în care FDA a ajuns la această concluzie, dar a menționat "o analiză inițială" care a examinat 96 de decese și a legat 10 dintre acestea de vaccinarea împotriva Covid-19. El a mai afirmat că Covid "nu a fost niciodată extrem de letal pentru copii" și că efectele lui "sunt comparabile" cu cele ale virusurilor respiratorii pentru care nu există vaccinuri anuale.

Siguranța vaccinurilor Covid-19 și raportarea efectelor adverse în SUA

Peste 700 de milioane de doze de vaccinuri Covid-19 au fost administrate în SUA de la apariția acestora la sfârșitul anului 2020, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Vaccinurile au fost testate extensiv și sunt monitorizate continuu pentru siguranță, iar efectele secundare grave ca anafilaxia sau miocardita au fost, în general, rare.

Reglementările FDA impun furnizorilor de servicii medicale să raporteze decesele survenite după vaccinare în Sistemul de Raportare a Evenimentelor Adverse ale Vaccinurilor (VAERS), chiar dacă nu este clar că vaccinarea a fost cauza. Publicul larg poate, de asemenea, să transmită evenimente în baza de date, folosită de agențiile federale pentru a declanșa studii suplimentare privind siguranța vaccinurilor.

Prasad a declarat că, în urma analizei FDA, agenția va adopta un nou proces de aprobare pentru vaccinuri, care va necesita mai multe dovezi privind siguranța și valoarea lor înainte de a fi comercializate. Printre schimbări se numără cerințe mai stricte pentru autorizarea vaccinurilor destinate femeilor însărcinate și studii pentru vaccinurile împotriva pneumoniei care vor trebui să demonstreze reducerea bolii, nu doar producerea unui nivel suficient de anticorpi.

Agenția "va revizui cadrul anual pentru vaccinul antigripal”, a spus Prasad, și "va reevalua siguranța și va fi onestă în etichetele vaccinurilor".

Secretarul HHS, Robert F. Kennedy Junior, a ridicat în mod repetat îndoieli privind eficacitatea vaccinurilor și a fondat anterior grupul antivaccin Children’s Health Defense.

Ca secretar, Kennedy a redus finanțarea pentru dezvoltarea vaccinurilor pe bază de ARNm, a înlocuit membrii comitetului consultativ pentru vaccinuri al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și a cerut CDC să își modifice site-ul pentru a include afirmații false care leagă autismul de vaccinuri.

