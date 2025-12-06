Video Reintroducerea stagiului militar voluntar în Germania aduce proteste masive în toată ţara
Parlamentul german a reintrodus serviciul militar voluntar. Armata vrea ca, până în 2035, să ajungă la un număr de 260.000 de soldaţi activi şi 200.000 de rezervişti. Recrutarea însă s-ar putea să fie foarte dificilă.
Mii de tineri din generaţia Z au ieşit în stradă şi se opun măsurii, de teamă că serviciul voluntar ar putea deveni obligatoriu.
"Nu războiului". Sub acest slogan au defilat mii de tineri din 90 de oraşe din Germania împotriva introducerii serviciului militar. Mulţi elevi au lipsit de la ore pentru a protesta.
Noul proiect arată că tinerii născuţi după 2008 vor trece printr-o evaluare medicală, pentru a vedea dacă sunt apţi pentru înrolare. Mai mult, tinerii de 18 ani vor primi un chestionar în care vor fi întrebaţi dacă sunt dispuşi să se alăture armatei.
Serviciul votat în plen este unul voluntar şi are în plan să atragă 260.000 de militari activi şi 200.000 de recruţi, până în 2035. Noua legea prevede că statul va putea activa recrutarea obligatorie, dacă serviciul voluntar eşuează. Ca să-i motiveze pe tineri, parlamentul a promis un salariu lunar de 2600 de euro pentru noii recruţi.
Serviciul militar obligatoriu a fost eliminat în Germania în 2011, sub mandatul Angelei Merkel.
Serviciul militar obligatoriu a fost eliminat în Germania în 2011, sub mandatul Angelei Merkel.

Acum, Berlinul are în plan să construiască cea mai mare şi puternică armată din Europa. În cadrul NATO, sunt 9 ţări în care armata este obligatorie, printre care se numără Turcia, Suedia şi Finlanda.
