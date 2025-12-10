Muzicianul Jubilant Sykes, ucis în propria casă. Nominalizatul la Grammy a fost înjunghiat de propriul fiu
Şoc în lumea muzicii. Celebrul bariton american Jubilant Sykes, artist nominalizat la Grammy, a fost ucis chiar în propria locuință din Santa Monica, California.
Potrivit autorităţilor, principalul suspect de crimă a muzicianului de 71 de ani este chiar fiul său, Micah Sykes, în vârstă de 31 de ani, care a fost reţinut pentru omor.
Ucis de propriul fiu
Jubliant Sykes, în vârstă de 71 de ani, a fost găsit luni seară înjunghiat la domiciliul familiei din Santa Monica, după ce autoritățile au intervenit în urma unui raport privind un atac în desfășurare, a anunțat departamentul. El a fost declarat mort la fața locului, scrie NBC News.
Micah Sykes a fost găsit în interiorul casei și reținut fără incidente, mai transmit poliţiştii. Arma crimei a fost recuperată și este procesată împreună cu alte probe fizice.
Jubilant Sykes a fost un bariton cu studii muzicale clasice, a cărui muzică a fost influențată de gospel, jazz și folk. Interpretarea piesei „Mass” de Leonard Bernstein a fost nominalizată la un premiu Grammy în 2010.
