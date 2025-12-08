Antena Meniu Search
Mii de oameni s-au îmbrăcat în Moş Crăciun şi au ieşit la alergat, în Budapesta

Crăciunul se apropie cu paşi repezi, iar în cele aproape trei săptămâni care au mai rămas, oamenii încearcă să se menţină în formă. În Budapesta, mii de persoane au ignorat temperaturile scăzute, s-au îmbrăcat în Moş Crăciun şi au ieşit la alergat. În vestul Germaniei, un alt maraton a avut ca temă "Cele mai urâte pulovere de Crăciun".

08.12.2025

Îmbrăcaţi în costumul lui Moş Crăciun, oamenii au ieşit pe străzile din Budapesta pentru a participa la maratonul anual din preajma sărbătorilor.

"Perioada Crăciunului este momentul în care ne relaxăm cu toții, avem un mediu liniștit. Cred că este foarte important pentru familia noastră să avem o experiență comună, să ne creăm amintiri, să ne distrăm împreună", spun turiştii.

Ajuns la a zecea ediţie, evenimentul vrea să transmită că sportul și un stil de viață activ sunt importante și iarna, atât pentru cei tineri, cât și pentru cei mai în vârstă. În total, 4.500 de Moşi au înfruntat temperaturile scăzute şi au alergat pe trei distanţe: 900 de metri, 2,3 şi 5 kilometri. Surpriza a venit însă din partea celor mici - peste 15% dintre participanţi au avut vârste sub 10 ani.

"Cred că este o experiență pozitivă. Am ieșit cu toată familia, am alergat cu copiii, ca să se poată bucura și ei. Este o activitate comună și este cu adevărat minunat să o trăim împreună", spun turiştii.

Maratonul din oraşul german Leverkusen a avut în centrul atenţiei... puloverele urâte de Crăciun. 500 de oameni s-au îmbrăcat în cele mai neobişnuite haine şi au alergat cinci kilometri.

La final, osteniţi, oamenii s-au îndreptat către târgul din apropiere unde au mâncat şi s-au bucurat de o băutură caldă.

budapesta ungaria germania craciun
