Putin: Nicio altă țară din lume nu are o armată călită în luptă ca a Rusiei

Armata Rusiei este "călită în luptă", iar o astfel de armată nu există în nicio altă țară din lume, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, miercuri la bilanțul anual al Ministerului rus al Apărării.

"Băieții s-au întors de pe front, știu că sunt multe probleme. Dar trupele noastre sunt complet diferite acum și sunt călite în luptă. O astfel de armată nu mai există nicăieri în lume, pur și simplu nu există", a declarat Vladimir Putin.

Liderul rus a mai spus, în cadrul ședinței de la Ministerul rus al Apărării, că anul 2025 a fost o etapă de cotitură în desfășurarea "operațiunii militare speciale", aşa cum numeşte Kremlinul războiul din Ucraina.

Putin a ţinut un moment de reculegere pentru soldații căzuți şi a promis sprijin pentru familiile acestora. "Fiecare apărător al Patriei trebuie să știe că statul îi va acorda lui și familiei sale tot sprijinul social necesar", a spus Putin, promitând îmbunătățirea nivelului de trai al militarilor, inclusiv prin indexarea soldelor și asigurarea de locuințe.



Capacitățile armatei ruse sunt în continuă dezvoltare, a precizat liderul rus adăugând că marina militară rusă a primit în 2025 noi submarine și 19 nave și vase de suprafață. Totodată Putin a cerut accelerarea introducerii tehnologiilor de inteligență artificială și robotică în armată. Modernizarea armatei trebuie să continue într-un ritm rapid, luând în considerare experiența din Ucraina și noile tendințe în tacticile de luptă și tehnologiile militare, a insistat Putin, potrivit TASS.

Putin a lăudat şi forțele nucleare strategice ale Rusiei despre care a spus că "joacă un rol esențial în descurajarea agresorului și menținerea echilibrului global". "Scutul nuclear al Rusiei este mai modern decât al oricărei alte puteri nucleare", a declarat liderul rus, adăugând că Rusia dezvoltă noi arme și capacități ofensive care "nu există nicăieri în lume și nu vor apărea prea curând".

Vladimir Putin a afirmat miercuri că, în cazul în care diplomaţia va eşua, armata rusă va cuceri pe cale militară ceea ce el a numit "teritorii ruseşti istorice" din Ucraina, referindu-se la cele patru regiuni ucrainene anexate de Moscova,

