Muntele vine cu multe riscuri, iar îmbrăcămintea greșită poate face diferența dintre o experiență frumoasă și una periculoasă.

de Alexandru Munteanu

la 17.12.2025 , 18:14

"Pot apărea degerături, hipotermie şi pot apărea accidentările în teren dacă nu eşti echipat cum trebuie. În primul rând, pe munte, trebuie să ne îmbrăcăm în straturi pentru a putea regla temperatura în funcţie de efortul pe care îl faci. Mai e nevoie de bocanci, şosete de lână, bluză de corp, pantaloni. Lâna, dacă se udă, îţi ţine de cald şi se usucă mai repede. Următorul strat ar fi cel care izolează, stratul intermediar. Şi ultimul strat care te apără de ploi, de intemperii.

Costul minim pentru un echipament de munte începe de la 1.000 de euro şi poate să ajungă până la câteva mii de euro în funcţie de ce branduri alegi şi ce vrei să faci pe munte. Ochelarii de soare nu trebuie să lipsească chiar dacă e iarnă. Lumina pe care o reflectă zăpada creează oftalmie. E cel mai urât lucru care se poate întâmpla iarna", a declarat George Zuzu, managerul unui magazin de echipamente de munte.

