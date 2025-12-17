E greu să pui la masă patru partide politice, cu ideologii şi mai ales cu interese diferite, şi să te aştepţi să se înţeleagă cu vorba frumoasă, dar nici haosul din coliţia de acum nu are cum să ducă la măsuri sănătoase.

În fiecare săptămână auzim: "gata, se rupe coaliţia!" Săptămâna aceasta, de exemplu, mărul discordiei este salariul minim, care ar decide şi soarta impozitului pe cifra de afaceri.

Şi în timp ce politicienii se seartă ca la uşa cortului, milioane de români așteaptă să afle dacă vor câștiga mai mult anul viitor, iar mii de firme se întreabă dacă vor supraviețui sau vor fi sufocate de taxe.

Liderii coaliţiei de guvernare discută de mai bine de două ore la Palatul Victoria şi ar trebui să ia o decizie în ceea ce priveşte majorarea salariului minim. Premierul Ilie Bolojan a anunţat astăzi că există două variante pe masa Guvernului. Una dintre variante presupune majorarea salariului minim pe economie de la 4.050 de lei brut, în prezent, la 4.350 de lei brut. Însă, această măsură ar fi corelată cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, plătit în prezent de companiile care au cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Practic, dacă Guvernul ar decide să majoreze salariul minim pe economie cu 300 de lei, aşa cum au cerut sindicatele, în negocierile cu Guvernul, atunci, de anul viitor, de la 1 ianuarie 2026, s-ar elimina impozitul minim pe cifra de afaceri. Însă, există şi o altă variantă pe masa Guvernului: salariul minim să fie îngheţat la valoarea actuală, cea de 4.050 de lei brut. În acest caz, premierul Ilie Bolojan a anunţat că se ia în calcul înjumătăţirea acestui impozit, mă refer la impozitul minim pe cifra de afaceri, de la 1%, în prezent, la 0,5% de anul viitor şi eliminarea acestuia integral din 2027. Inclusiv ministrul Muncii şi liderii PSD au insistat pe majorarea salariului minim, asta după ce premierul şi ministrul Finanţelor anunţaseră că Guvernul ar prefera varianta în care salariul minim pe economie să fie îngheţat. Este posibil să se ajungă la un acord. Sorin Grindeanu spunea în această după-amiază, în Parlament, că ar fi de acord cu variana propusă de Guvern, ca salariul minim să crească cu 300 de lei, cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Spunea, însă, liderul PSD, că nu ar fi de acord cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri plătit de cei din sectorul bancar şi că se poate discuta concret pentru eliminarea acestui impozit în cazul companiilor care au cifre de afaceri de 50 de milioane de euro.

