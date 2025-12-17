Putin: Racheta hipersonică Oreşnik intră în serviciul de luptă. "Ajunge la sediul NATO în 17 minute"

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri la bilanţul anual al ministerului rus al Apărării că sistemul de rachete balistice hipersonice "Oreșnik" va intra în serviciul de luptă până la finalul anului 2025. Poate ajunge la sediul NATO de la Bruxelles în 17 minute, susţin ruşii.

Preşedintele rus a anunţat miercuri că noua rachetă balistică hipersonică rusă Oreşnik va intra în serviciul forţelor armate înainte de sfârşitul anului şi a subliniat necesitatea modernizării forţelor armate şi a menţinerii echilibrului nuclear. "Până la sfârşitul anului va fi desfăşurat sistemul de rachete cu rază medie de acţiune cu racheta hipersonică Oreşnik", a declarat liderul rus, adăugând că prioritatea Rusiei este perfecţionarea forţelor sale nucleare strategice.

"Ca şi înainte, vor juca un rol important în descurajarea agresorului şi în menţinerea echilibrului de putere în lume" a afirmat preşedintele Putin. În august, liderul rus a anunţat că rachetele Oreşnik au intrat în producţia de masă.

Sistemul de rachete hipersonice cu rază medie de acțiune "Oreșnik", capabil să transporte focoase nucleare, ar putea, teoretic, să lovească ţinte aflate la mii de kilometri distanţă, cu o marjă de eroare de doar câţiva zeci de metri.

Acest tip de rachetă a fost folosită pentru prima dată la sfârşitul anului 2024, în timpul unui atac asupra unei fabrici militare din regiunea estică Dnipropetrovsk.

Belarus, aliatul fidel al Rusiei în războiul din Ucraina, va desfăşura, de asemenea, rachete Oreşnik furnizate de Moscova înaintea încheierii acestui an. În 2023, Rusia a desfăşurat, de asemenea, arme nucleare tactice în Belarus.

Potrivit ruşilor, timpul de zbor al rachetei Oreșnik de la poligonul Kapustin Iar (regiunea Astrahan) până la sediul NATO din Bruxelles este de 17 minute, până la baza aeriană Ramstein din Germania - 15 minute, iar până la baza antirachetă din Redzikowo (Polonia) - 11 minute.

