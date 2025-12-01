Putin se va întâlni cu Witkoff pe 2 decembrie. Ce au negociat ucrainenii şi americanii la Miami

Emisarul american Steve Witkoff va avea marți după-amiaza o întrevedere cu Vladimir Putin, la Moscova, a anunțat Kremlinul. Odată cu Witkoff se va deplasa la Moscova şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Duminică, la Miami au avut loc discuții între SUA și Ucraina. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a transmis că acestea au fost productive, dar că "mai este mult de lucru". Președintele american Donald Trump a declarat la rândul său că discuțiile privind planul de pace revizuit progresează. Potrivit publicației The Wall Street Journal, ucrainenii și americanii au discutat în Florida, în special, despre data alegerilor din Ucraina.

Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, va avea marți după-amiaza o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova, pentru a continua discuțiile asupra planului american menit să pună capăt războiului în Ucraina, a anunțat luni Kremlinul.

Şi Jared Kushner, ginerele lui Trump, se duce la Moscova

"Întrevederea cu Witkoff este prevăzută pentru mâine", a anunțat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în timpul briefingului său zilnic. Întrevederea, a precizat el, va avea loc "în a doua parte a zilei". Purtătorul de cuvânt al lui Putin nu a precizat dacă Jared Kushner, care a avut un rol activ în negocierile pentru acordul de pace din Gaza, va participa și el la această întâlnire.

Această deplasare în Rusia se va derula în urma negocierilor de duminică dintre delegațiile americană și ucraineană în Florida, calificate drept "productive" de secretarul de stat american Marco Rubio. Șeful diplomației americane a atenționat cu toate acestea că "mai este mult de lucru" pentru a se ajunge la un acord.

Ce au negociat ucrainenii şi americanii la Miami

Potrivit unui înalt oficial al administrației americane, citat de The Wall Street Journal, negocierile au vizat, printre altele, calendarul alegerilor din Ucraina şi posibilitatea schimbului de teritorii între Rusia și Ucraina. Pe de altă parte, Axios a relatat duminică că subiectele negocierilor din Florida au fost chestiunile legate de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a estimat drept crucială pentru Ucraina săptămâna ce tocmai a început, în timp ce președintele francez urmează să îl primească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski luni la Paris.

Volodimir Zelenski se află sub o puternică presiune pentru a semna un acord pentru încetarea ostilităților, în timp ce guvernul său este zguduit de un grav scandal de corupție.

Duminică, președintele american Donald Trump a declarat că Ucraina nu este într-o poziție de forță din cauza acestui scandal care l-a determinat pe președintele ucrainean să îl demită pe Andrii Iermak, mâna sa dreaptă ce conducea până acum negocierile cu SUA.

