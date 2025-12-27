Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Putin spune că Ucraina nu se grăbeşte să soluţioneze paşnic conflictul: "Atunci vom acţiona pe cale armată"

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat, sâmbătă, că dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele "operaţiunii militare speciale" prin forţă.

de Redactia Observator

la 27.12.2025 , 21:16
Putin spune că Ucraina nu se grăbeşte să soluţioneze paşnic conflictul: "Atunci vom acţiona pe cale armată" Preşedintele rus Vladimir Putin. 26 decembrie 2025 - ProfiMedia

Agresiunea militară rusă, neprovocată şi nejustificată, contra Ucrainei este numită de Kremlin "operaţiune militară specială". 

Şeful statului rus a adăugat că Ucraina nu se grăbeşte să pună capăt conflictului cu Rusia, scrie Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.

"Astăzi, potrivit rapoartelor voastre, potrivit ritmurilor pe care le observăm pe linia de contact, interesul nostru față de retragerea formațiunilor militare ucrainene din teritoriile pe care le ocupă încă este, practic, egal cu zero, din mai multe motive. Și dacă autoritățile de la Kiev nu doresc să încheie conflictul prin mijloace pașnice, vom îndeplini toate obiectivele care ne stau în față în cadrul operațiunii militare speciale, pe cale armată", a spus Putin.

Articolul continuă după reclamă

Putin a inspectat unul dintre centrele de comandă ale forţelor armate ruse şi a primit rapoarte de la şeful Statului Major al armatei, Valeri Gherasimov, precum şi de la comandanţii grupurilor Centru şi Est ale forţelor ruse.

Liderul de la Kremlin a fost informat că forţele ruse au capturat oraşul Mîrnohrad, din provincia ucraineană Doneţk, şi localitatea Huliaipol, din provincia Zaporojie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia vladimir putin
Înapoi la Homepage
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Florence
Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Florence
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro
Stare de urgență într-un oraș celebru din cauza zăpezii! Vremea extremă a paralizat totul
Stare de urgență într-un oraș celebru din cauza zăpezii! Vremea extremă a paralizat totul
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri externe » Putin spune că Ucraina nu se grăbeşte să soluţioneze paşnic conflictul: "Atunci vom acţiona pe cale armată"