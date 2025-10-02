Antena Meniu Search
Putin: "Transformarea procedurilor democratice într-o farsă, ca în România, nu va funcționa"

Președintele rus a spus la Clubul Valdai că "unele țări încearcă să-și interzică oponenții politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încredere din partea alegătorilor", dar a avertizat că "interdicțiile nu funcționează".

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 21:55
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut un scurt comentariu despre România în timpul discursului despre politica externă a Rusiei pe care l-a susținut joi seara. Interzicerea oponenților politici și transformarea procedurilor electorale democratice într-o farsă nu vor funcționa, a spus Putin.

Autoritățile din unele țări încearcă să "interzică" oponenții politici care inspiră o mai mare încredere în rândul cetățenilor, dar nu funcționează, a spus președintele rus Vladimir Putin în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, potrivit agenției ruse Tass, citate de MEDIAFAX.

Referire directă la România

El susține că cercetările sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a elitelor politice din acele state. El s-a referit la România în timpul discursului său.

El a adăugat că procese similare sunt observate în multe țări.

