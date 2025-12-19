Vladimir Putin i-a numit "tâlhari" pe liderii europeni, în timpul conferinţei sale anuale de presă. În evenimentul care s-a întins pe mai multe ore, preşedintele rus s-a dezlănţuit la adresa Occidentului şi a ameninţat că va răspunde dur dacă Europa va folosi activele ruseşti îngheţate.

Liderul rus a dat vina pe Ucraina pentru declanşarea războiului şi pe aliaţi pentru negocierile de pace care au dat greş până acum.

Trei milioane de ruşi au trimis întrebări pentru conferinţa maraton a lui Vladimir Putin. Evenimentul, care s-a întins pe parcursul a 4 ore şi 30 de minute, a debutat cu o tiradă la adresa liderilor europeni. Motivul: planul Occidentului de a folosi cele 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate.

Chiar dacă sala era plină, Vladimir Putin a acceptat doar două întrebări din partea jurnaliştilor occidentali.

Liderul rus l-a vizat direct pe şeful NATO, care a avertizat că Moscova ar putea lansa un atac la scară largă asupra Alianţei, în următorii cinci ani.

Din faţa unei hărţi a Rusiei în care apar anexate cele 4 regiuni controlate din Ucraina, Vladimir Putin a dat vina tot pe Occident pentru negocierile de pace eşuate de până acum.

Pentru o pace de lungă durată, liderul rus a sugerat ca harta sferelor de influenţă din Europa să se schimbe.

Vladimir Putin s-a lăudat că peste 400 de mii de tineri au semnat contractul de înrolare în forţele armate şi că, până la Anul Nou, va reuşi să cucerească mai multe localităţi din Ucraina.

