Mărturia pasagerului aproape aspirat dintr-un avion Ryanair: Nu-mi amintesc prea multe, dar sunt în viaţă

La 10 iulie, un incident grav a avut loc la bordul unui zbor Ryanair pe ruta Salonic – Memmingen (Germania), după ce presiunea din cabină a făcut ca un bărbat să fie tras parțial în afara aeronavei prin geamul spart. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, acesta a rememorat clipele de coșmar trăite în timpul zborului.

Ljubisa Karović, un antreprenor din Serbia, își amintește doar explozia care a avut loc chiar înainte de a fi la un pas de a fi aspirat afară din aeronavă. El călătorea cu soția lui, Svetlana Grković, într-un zbor Ryanair în data 10 iulie, când geamul din dreptul scaunului pe care el stătea a fost spart. Cuplul se întorcea dintr-o vacanță de vară în Grecia, iar aeronava s-a confruntat cu probleme la scurt timp după decolarea din Salonic.

"Explozia este ceea ce îmi amintesc. Este zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este mereu acolo când închid ochii să adorm", spune antreprenorul sârb într-un interviu pentru The Guardian.

El a fost spitalizat timp de 11 zile, iar recuperarea se anunță una de lungă durată.

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"Am avut noroc. Nu-mi amintesc prea multe, iar capul și gâtul încă mă dor, dar sunt încă în viață. Poate a fost centura de siguranță, faptul că eram încă prins cu centura. Dar poate că este soarta. Cred în Dumnezeu și îi mulțumesc în fiecare zi", a mai spus Karović pentru sursa citată.

Pe de altă parte, avocatul său a afirmat că este o minune faptul că bărbatul este încă în viață.

"Ljubisa a fost la un pas de moarte. Când cabina a pierdut presiunea, a fost aruncat pe fereastră de la piept în sus și și-a pierdut imediat cunoștința. Se afla în acel avion îndreptându-se spre Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, la mare altitudine, s-a trezit cu capul și brațul drept în afara aeronavei, în timp ce aceasta se deplasa cu o viteză de peste 600 km/h. Imaginați-vă asta! A privit moartea și s-a întors", a spus avocatul într-un interviu pentru The Guardian.

Soția lui Karović, Svetlana, se afla cu trei rânduri în spatele acestuia în timpul zborului și își amintește momentele de groază prin care a trecut. Ea a criticat faptul că însoțitorii de bord nu au intervenit și că alți pasageri au fost cei care l-au ținut pe Karović în interiorul aeronavei după ce geamul s-a spart.

"M-am repezit și eu acolo. Niciun membru al echipajului de cabină nu a ajutat. Au fost pasagerii. Un bărbat, cred că era albanez, a fost incredibil. A făcut tot ce a putut să-l tragă înăuntru și apoi a încercat să blocheze fereastra, mai întâi cu o geantă care a fost imediat aspirată afară și apoi cu o valiză, ceea ce a funcționat. Îi suntem veșnic recunoscători", a povestit ea pentru The Guardian.

După acest incident dramatic, medicii l-au avertizat pe Karović faptul că recuperarea va fi lentă, el fiind nevoit să poarte un guler cervical timp de cel puțin șase săptămâni, după care vor stabili dacă este necesară o intervenție chirurgicală.

"Sunt imagini care îmi revin în minte, zgomotul exploziei, haosul, dar vreau să mă refac. Și, da, ar trebui să existe și o despăgubire. Nu doar e-mailuri care s-au concentrat pe reprogramarea zborului", a mai spus bărbatul.

Incidentul s-a întâmplat în urmă cu aproape două săptămâni, în timpul unui zbor Ryanair pe ruta Salonic – Memmingen, în timp ce se afla deasupra Macedoniei de Nord. În timpul incidentului, măștile de oxigen s-au declanșat automat, iar în cabină s-a instalat panica.

Câteva minute mai târziu, aeronava a efectuat o aterizare de urgență înapoi în Grecia și a fost direcționată către o zonă special amenajată pentru verificări tehnice.