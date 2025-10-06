Accident teribil la o cursă de raliu din Bulgaria. Un bărbat a murit şi o femeie a fost grav rănită, după ce un pilot nu a reuşit să ducă la bun sfârşit un viraj.

Pe imaginile surprinse de spectatori se poate vedea cum, într-o curbă, pilotul pierde controlul maşinii, trece peste parapet şi apoi se izbeşte de oameni. Presa bulgară scrie că locul respectiv era interzis publicului şi că oamenii ar fi ajuns acolo prin pădure.

