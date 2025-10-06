Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Raliu mortal în Bulgaria. Un bărbat a murit şi o femeie a fost grav rănită

Accident teribil la o cursă de raliu din Bulgaria. Un bărbat a murit şi o femeie a fost grav rănită, după ce un pilot nu a reuşit să ducă la bun sfârşit un viraj.

 

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 09:02

Pe imaginile surprinse de spectatori se poate vedea cum, într-o curbă, pilotul pierde controlul maşinii, trece peste parapet şi apoi se izbeşte de oameni. Presa bulgară scrie că locul respectiv era interzis publicului şi că oamenii ar fi ajuns acolo prin pădure.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bulgaria raliu
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Ştiri externe » Raliu mortal în Bulgaria. Un bărbat a murit şi o femeie a fost grav rănită