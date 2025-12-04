STENOGRAME. Macron avertizează UE: Există riscul ca SUA să trădeze Ucraina în problema teritoriilor

Şefii de stat şi de guvern din Europa nu mai au încredere în SUA în privinţa negocierilor de pace cu Rusia şi Ucraina, se arată într‑o convorbire telefonică privată la care au participat luni cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi alţi lideri europeni, potrivit unei stenograme obținute de publicația germană Der Spiegel.

"Există posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în problema teritoriilor, fără garanții clare de securitate", le-a spus Macron liderilor europeni în această săptămână, potrivit unei stenograme în limba engleză, consultate de Der Spiegel. Liderul francez a avertizat că pentru Zelenski "există un pericol major".

Este vorba despre o stenogramă a unei convorbiri telefonice de luni, 1 decembrie 2025, la care au participat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, Emmanuel Macron, președintele Franței, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, Alexander Stubb, președintele Finlandei, Mark Rutte, secretarul general al NATO, Donald Tusk, premierul Poloniei, Giorgia Meloni, premierul Italiei, Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, Jonas Gahr Store, premierul Norvegiei, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene și Antonio Costa, președintele Consiliului European.

Merz: Se joacă, atât cu voi, cât și cu noi

Conform stenogramei citate, Merz a avertizat că Zelenski trebuie să fie "extrem de prudent în următoarele zile". "Se joacă, atât cu voi, cât și cu noi", a spus el, referindu-se probabil la cei doi emisari americani, magnatul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Aceste declarații reflectă neîncrederea profundă a europenilor față de cei doi apropiați ai lui Trump. Deși în public europenii laudă inițiativa Washingtonului, stenograma arată că, pe lângă Merz și Macron, și alți lideri nu au încredere în cei doi emisari americani, arată publicația germană.

Alexander Stubb: "Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu acești tipi"

Chiar și președintele Finlandei, Alexander Stubb, care este unul dintre puținii europeni cu o relație bună cu Trump, a avertizat în legătură cu cei doi negociatori. "Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu acești tipi", a spus el. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost de acord. "Sunt de acord cu Alexander, trebuie să-l protejăm pe Volodimir (Zelenski)".

Convorbirea a avut loc după ce în weekend avuseseră loc discuții în Florida între secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, și emisarii administrației Trump. La întâlniri a participat și secretarul de stat Marco Rubio, care ulterior a spus că mai este "mult de lucru" pentru un plan de pace cu Rusia.

Der Spiegel susține că președinția franceză a negat, într-o declarație pentru publicația germană, că Macron ar fi vorbit despre vreo trădare. "Președintele nu a folosit aceste cuvinte", a declarat Palatul Élysée, potrivit Der Spiegel. În timp ce purtătorul de cuvânt al lui Merz, Stefan Kornelius, a declarat pentru POLITICO că "din principiu, nu confirm și nu comentez fragmente din conversații". NATO a refuzat să comenteze, contactată de POLITICO.

"Considerăm că este incorect să publicăm orice fel de presupuse transcrieri ale conversațiilor liderilor, care ar putea dăuna procesului diplomatic; nu confirmăm și nici nu negăm nimic din cele menționate mai sus", a declarat un diplomat ucrainean pentru POLITICO, sub protecția anonimatului. "În general, numai rușii beneficiază de orice divergențe între Europa și America, așa că poziția noastră consecventă este că unitatea transatlantică trebuie menținută", a adăugat diplomatul. Kievul a refuzat să comenteze.

Convorbirea a avut loc după ce administrația Trump a distribuit un plan de pace în 28 de puncte, redactat, potrivit unor surse, de trimisul Kremlinului Kirill Dmitriev, Witkoff și Kushner, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei și a declanșat negocieri frenetice la Geneva.

Discuțiile ulterioare, la care au participat oficiali europeni, ucraineni și americani, au dus la elaborarea unui plan actualizat în 19 puncte, pe care Rusia nu l-a acceptat încă. Moscova nu a renunțat la cererile sale maximaliste printre care: Kievul să cedeze teritorii neocupate din estul țării, să reducă dimensiunea armatei sale și să organizeze noi alegeri.

În aceeași convorbire s-a discutat și despre problema activelor înghețate ale Rusiei, mai scrie Der Spiegel, unii lideri insistând că folosirea banilor Rusiei pentru a finanța o tranșă masivă de ajutor financiar și militar pentru Ucraina este o chestiune ce trebuie decisă de UE, nu de SUA.

